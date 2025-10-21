“La Tatuana”: fecha, hora, lugar y detalles del estreno de esta obra de teatro en Guatemala

La Tatuana se caracteriza por ser una de las leyendas más populares en Guatemala. En octubre 2025, este relato oral llega al teatro en Guatemala gracias al esfuerzo del director Emerson Leiva y el elenco de Teatralidad.

En esta ocasión, la obra ofrece una historia completamente distinta a la versión conocida. Según el comunicado oficial, “la puesta en escena de Leiva nos ofrece una versión no contada, una interpretación libre de lo que pudo haber ocurrido para desencadenar las acusaciones de hechicería, explorando además cómo este suceso se vinculó con la catástrofe telúrica de 1773, que dio origen a la nueva Guatemala de la Asunción”.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es que esta obra se convierta en una tradición teatral cada octubre, previo al Día de Todos los Santos, en honor a “la bruja más conocida del imaginario guatemalteco”.

La leyenda original relata cómo una mujer acusada de hechicería en el siglo XVIII logra escapar de su condena al dibujar un barco en la pared con un trozo de carbón. En su versión 2025, La Tatuana se reinventa para el teatro, ofreciendo una experiencia visual y emocional para los amantes del arte dramático en Guatemala. Si planea asistir, tome en cuenta que esta obra es apta para personas mayores de 18 años.

Fechas

23, 24 y 30 de octubre de 2025

Hora

19.30 horas

Lugar

8ª avenida 0-49, zona 2 capitalina, Teatro Mágico de Marcel

Precio

Pago en la taquilla: Q120 por persona

Tarifa única de parqueo: Q20

Reservaciones

Más información al WhatsApp 3567-7143.

Afiche oficial de la obra de teatro guatemalteca "La Tatuana". (Foto Prensa Libre: cortesía Emerson Leiva)

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.