“La última palabra”: Fecha, hora y detalles de esta función gratuita de teatro en Guatemala

La Maleta Producciones presenta La última palabra, una obra de teatro en Guatemala que muestra cómo sus personajes se confrontan con sus pensamientos.

La obra combina el teatro, danza contemporánea, movimientos sincrónicos en un texto de teatro posmoderno que busca suscitar la reflexión en el público:

“En lugar de intentar cumplir con ideales inalcanzables, debemos aprender a valorar nuestra autenticidad y valorar nuestras emociones, por incomodas que sean. Frecuentemente se desvaloriza la inteligencia emocional, pero es importante para el crecimiento personal y funcional del ser humano”, comenta Brenda Santizo, autora y directora de la obra.

Esta obra pertenece al teatro postmoderno, el cual busca que el público plantee sus propias preguntas en lugar de brindar respuestas para que exista una reflexión en torno a la propuesta que se presenta.

Fecha

Viernes 19 de septiembre del 2025

Hora

16 horas

Lugar

Palacio Nacional de la Cultura (Patio de la Vida), ubicado en la zona 1 capitalina

Precio

Función gratuita

Reservaciones

Para reservar su entrada, debe escanear el código QR que aparece en el afiche que compartimos a continuación:

Afiche oficial de la actividad. En este se encuentra el código QR que puede escanear para reservar su entrada. (Foto Prensa Libre: La Maleta Producciones)

