La Velada del Año 6: Ibai Llanos revela los combates y la fecha del evento en 2026

La Velada del Año 6 es el mayor evento de boxeo amateur y entretenimiento en habla hispana, creado y presentado por Ibai Llanos.

Este espectáculo único combina combates entre creadores de contenido, actuaciones musicales de primer nivel y una producción a gran escala.

Miles de personas lo vivirán en directo desde el estadio y millones lo seguirán en todo el mundo. Deporte, espectáculo y cultura digital se unen en este evento.

Ibai Llanos anunció el lunes 9 de marzo, durante una transmisión en Twitch y YouTube, la agenda de combates de La Velada del Año 6.

Desde su primera edición, el formato ha evolucionado y se ha convertido en uno de los espectáculos más seguidos del streaming en español.

La Velada del Año contará con personalidades de las redes sociales y del streaming.

¿Quiénes participarán?

Uno de los combates será entre los periodistas deportivos Edu Aguirre (España) y Gastón Edul (Argentina).

La agenda también incluirá a Samy Rivers (México) contra RoRo (España), así como a Plex (España) frente a Fernanfloo (El Salvador).

Lit Killah (Argentina) y Kidd Keo (España) están entre los enfrentamientos más destacados por medios internacionales.

Participarán además Fabiana Sevillano (España) contra La Parce (Colombia), Clersss (España) frente a Natalia MX (México), Angie Velasco (Argentina) ante Alondrissa (Puerto Rico), Gero Arias (Argentina) contra Viruzz (España) y Marta Díaz (España) frente a Tatiana Kaer (España).

La pelea principal será entre los streamers españoles IlloJuan y TheGrefg.

¿Cuándo será el evento?

La sexta edición de La Velada del Año se realizará el sábado 25 de julio del 2026.

El evento se celebrará en el Estadio de La Cartuja, con capacidad para 80 mil personas, y se extenderá hasta las 2 o 3 de la madrugada.

Enfrentamientos

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Angie Velasco vs. Alondrissa

Viruzz vs. Gero Arias

RoRo vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

El precio de las entradas oscilará entre 35 y 180 euros (aproximadamente Q294 y Q1,512).

Las más económicas suelen situarse entre 35 y 40 euros (unos Q294 a Q336), mientras que las zonas más caras rondan entre 170 y 180 euros (alrededor de Q1,428 a Q1,512).