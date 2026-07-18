Festival de la Luz: Las fachadas de la Catedral y La Merced cobran vida con videomapping 3D en Antigua Guatemala

La noche del viernes comenzó el Festival de la Luz en Antigua Guatemala, y los monumentos más emblemáticos de la ciudad colonial se iluminaron con videomapping 3D.

La noche de este sábado 18 de julio continúa el Festival de la Luz, cuyas proyecciones muestran gran parte de la cultura guatemalteca.

La Catedral de San Jose en Antigua Guatemala fue lienzo de escenas de la cultura guatemalteca. (Foto Prensa Libre: César Pérez)

Los visitantes se congregaron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado para presenciar la primera jornada del Festival de la Luz, denominada «Trozos del Mundo», en Antigua Guatemala, que continúa la noche de este sábado.

El evento consiste en la proyección de videomapping 3D, para la cual se utilizaron las fachadas de la iglesia de La Merced, la Catedral de San José, el monumento de la Compañía de Jesús, la iglesia de San Francisco y la iglesia Escuela de Cristo, entre otros monumentos.

El costo de los lentes para apreciar la experiencia en 3D es de Q75.

La Iglesia la Merced también se iluminó en el Festival de la Luz. (Foto Prensa Libre: César Pérez)

En la Catedral de San José hubo una proyección tridimensional a cargo del artista español Jordi Pont, considerado uno de los pioneros y máximos exponentes del videomapping 3D.

La novedad fue la experiencia de mappin 3D. (Foto Prensa LIbre: César Pérez)

Iluminación de parques

También se iluminaron parques y calles de la ciudad colonial con distintas temáticas:

Parque y alameda Santa Rosa: aves nacionales de los países participantes, así como otros íconos representativos de cada nación.

aves nacionales de los países participantes, así como otros íconos representativos de cada nación. Parque San Sebastián: «Postales del Mundo», con representaciones de los paisajes de los nueve países participantes en la tercera edición del Festival de la Luz.

«Postales del Mundo», con representaciones de los paisajes de los nueve países participantes en la tercera edición del Festival de la Luz. Tanque de la Unión: homenaje a uno de los elementos que unen a Latinoamérica: la cultura caficultora.

Los alumbrados en los parques estarán disponibles del 18 al 26 de julio. Estas estructuras son ideales para tomarse fotografías.

Muchos guatemaltecos acudieron a disfrutar del Festival de la Luz, el lleno fue total. (Foto Prensa Libre: César Pérez)

Durante las presentaciones recomiendan no apuntar con láser a las luces.

Por cualquier emergencia abocarse a los puestos de asistencia instalados en los alrededores de los eventos.

Camine con precaución por las áreas donde circulan vehículos y no descuide a menores de edad.

Llegue con tiempo por el tema de parqueo y asegúrese de estacionar en áreas permitidas (gris para vehículos y blanco para motocicletas).

Recuerde pagar el derecho de parqueo o MarBex. El precio para motos es de Q10 y para carros Q20. (Evite pagar la multa de Q500).

El marbete se puede pagar con los agentes qué andan por las calles, por escaneo de código QR o en línea.

Se debe tomar en cuenta que el derecho de parqueo vence a la 11.59 de la noche.

Con información de César Pérez y Esdras Laz.