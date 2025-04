Leyendas de Semana Santa: El fantasma de Santiago Coronado (se aparece para escuchar “La Fosa”)

Santiago Coronado fue un músico reconocido de Guatemala. El libro Jesús de la Merced: Memorias del Siglo XX, de Eduardo Andrade Abularach guarda celosamente la historia del autor y el origen de esta marcha, considerada una de las más representativas de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca.

En ese libro aparece el relato del nieto del autor, Luis Alfonso Alvarado Coronado, quien narra una anécdota junto a Manuel José Andreu Valladares, encargado general del culto de Jesús de la Merced, y otros testigos como Raúl Valdeavellano, Eduardo Andrade, Luis Gerardo Ramírez y el notario Juan Fernando Girón Solares.

Santiago Coronado nació en Patzún, Chimaltenango, el 30 de diciembre de 1865 y llegó a Guatemala siendo aún un niño. Vino con Justo Rufino Barrios, quien pasó por Patzún y preguntó si alguien quería ser músico, y habló con sus padres para que le autorizaran ir a la capital.

“Cuando el abuelo me contó, me sentó en sus piernas porque estaba tocando el solo de la ópera Aída... Entonces le dije yo: Abuelito, ¿y usted le contó a mi madrecita lo de su marcha La Fosa? ¡Ay, hijo querido, inolvidable, inolvidable! Él era una persona muy religiosa y entregada al Señor de la Merced”, cita parte de la historia.

El relato describe que el maestro Coronado siempre visitaba a Jesús de la Merced. Una noche soñó que estaba en el templo ubicado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala.

Estaba de pie, adelante, donde está hoy el púlpito, del lado derecho. “Me dijo: Lo tengo tan presente. Estaba llorándole a Jesús de la Merced cuando vi que no estaba en su camerino. Entonces me dio tristeza, pero mucha tristeza, ver que no estaba allí ni lo vi en el altar mayor”, recuerda el nieto.

Una de las imágenes del músico guatemalteco Santiago Coronado que aparece en el libro esús de la Merced: Memorias del Siglo XX, Eduardo Andrade Abularach. (Foto Prensa Libre: cortesía)

“Cuando, hijo, se enciende la luz blanca, pero grande, iluminó toda esa parte donde estaba la Virgen, cerca de la capilla donde está Jesús de la Merced, allí la Virgen de Concepción. Pues se encendió y el foso que estaba allí... Las tablas se hicieron a un lado y va saliendo Jesús, todo de blanco, pero una túnica bellísima. Se me quedó viendo y me dijo: ¡Santiago!... ¡Ah!... ¡Carajo! Yo le pedí perdón, que por qué me decía eso, y se fue caminando”, dijo el maestro Coronado.

En ese momento escuchó la marcha y caminó detrás de Jesús hasta que su esposa Catalina lo despertó. Se molestó un poco con ella por haberle quitado el sueño más bello que tuvo.

Las ofrendas florales se colocan a los pies de Jesús Nazareno de la Merced como muestra de agradecimiento por las bendiciones recibidas. La imagen recorre el Centro Histórico el Martes y Viernes Santo de cada año. (Fot Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Estuvo meditando un rato en la cama, no olvidó la marcha. Se levantó aproximadamente a las 3.30 de la madrugada, encendió su candela y se puso a escribir la partitura.

Le puso La Fosa porque salió de una fosa que está en La Merced. El historiador Walter Enrique Gutiérrez comenta que La Fosa podría ser considerada la primera marcha para acompañar las procesiones. La pieza, desde el principio, entra con fuerza y lleva el sentimiento de dolor, y termina con un momento de paz, explica el historiador. Antes de esta marcha se tiene el registro de una marcha para una procesión intramuros para el Cristo de los Reyes, venerado actualmente en Catedral Metropolitana.

La leyenda de Santiago Coronado

Héctor Gaitán, periodista y escritor en registros dejó un audio de uno de sus famosas leyendas donde comparte la tradición oral del fantasma de Santiago Coronado.

El maestro Coronado falleció en 1934 y su marcha fue estrenada después de su muerte. No la escuchó musicalizada para el recorrido de Jesús de la Merced.

Se dice que hay personas que han visto a Don Santiago Coronado en la esquina del Callejón de Jesús, en la 11 Avenida y 5a. calle", expresó el locutor.

Algunas personas han asegurado ver la figura del maestro coronado que se presenta en esa dirección durante su recorrido en Viernes Santo, a plena luz del día.

Relatos aseguran que la figura desaparecía a la vista de la gente en aquellas calles tranquilas de la Guatemala de antaño.