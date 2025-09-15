Llega a Netflix “Monstruo: la historia de Ed Gein”, la serie sobre el criminal que inspiró “La masacre de Texas”

Este 15 de septiembre Netflix lanzó el tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein, basada en la vida del personaje que también inspiró el filme La masacre de Texas. Se trata de uno de los asesinos seriales más brutales de la historia, según califican medios internacionales.

De los creadores de Dahmer y Monstruos: la serie de Lyle y Erik Menéndez, esta producción promete estremecer al espectador por medio del terror que evoca una de las biografías más escalofriantes de la historia, de acuerdo con lo que puede observarse en el tráiler.

Además de la nueva serie de Netflix, la biografía de Gein fue una base fundamental para otros personajes emblemáticos de producciones como Psicosis, La masacre de Texas y El silencio de los inocentes, según medios internacionales.

De acuerdo con información oficial de Netflix, el estreno está previsto para el próximo 3 de octubre del 2025.

¿Quién fue Ed Gein, quien inspiró esta nueva serie de Netflix?

De acuerdo con la revista GQ, la vida de Gein estuvo marcada por una niñez complicada, una madre controladora, una obsesión por la muerte y hallazgos policiales que no solo revelaron asesinatos violentos, sino también “trofeos” elaborados por el asesino con piel, huesos y otras partes humanas.

En 1957, se reporta que las autoridades de Plainfield, Wisconsin, arribaron a la casa del criminal para investigar y encontraron el cuerpo de Bernice Worden, una mujer que se encontraba desaparecida.

Según dicho medio internacional, el cuerpo de la mujer fue hallado colgado, decapitado y con heridas de bala, mientras su cabeza estaba colocada en una caja. Esto dio paso a otros descubrimientos aterradores en el lugar. A raíz de estas espeluznantes investigaciones, Gein ha inspirado diversos personajes que retratan asesinos seriales en la pantalla.