“Lo encontré muerto en casa”: Cantante Pee Wee habla de su padre y explica por qué fue detenido en Texas

El cantante Pee Wee, exintegrante de la banda Kumbia Kings, llamó la atención mediática el pasado 11 de agosto, cuando se confirmó su arresto en la ciudad de Austin, Texas.

En una reciente entrevista para el programa Hoy, el intérprete afirmó que atraviesa un momento emocionalmente complicado debido a la muerte de su padre, lo cual —dijo— habría originado su detención en Estados Unidos.

El cantante relató que fue él quien encontró a su padre sin vida dentro de su casa, hecho que —aseguró— fue bastante difícil, ya que tuvo que llamar a los cuerpos de socorro, aunque no había nada más que hacer por su progenitor.

"Este ha sido un duelo que estoy viviendo y que ha sido complicado, ya que me ha pegado de una manera en la que nunca imaginé", expresó Pee Wee en la entrevista.

El cantante desmintió los rumores sobre una supuesta detención por conducir bajo efectos del alcohol. Afirmó que, en realidad, fueron una serie de "coincidencias" las que provocaron su captura.

Pee Wee explicó que, antes de subirse al automóvil, se encontraba en una piscina, y decidió conducir sin camisa ni zapatos. En ese momento, recibió una llamada de su hermana y comenzó a llorar mientras manejaba, ya que conversaban sobre la reciente muerte de su padre.

"Mi hermana me habla y empecé a llorar. Creo que el oficial, al verme con los ojos rojos y sin camisa ni zapatos, creyó que estaba alcoholizado, por lo que me hizo la prueba de equilibrio", afirmó el artista.

