Lo que se sabe del regreso a Guatemala de Ximena Carrillo tras participar en Miss Grand International 2026

La guatemalteca Ximena Carrillo ha puesto el nombre del país en alto luego de quedar como tercera finalista del certamen Miss Grand International 2026, que se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia.

Además de Carrillo, las otras finalistas del certamen fueron las representantes de Ecuador, Shyare Andrade; Países Bajos, Beau Megan Goos; Vietnam, Emoura Pham; y Tanzania, Jihan Dimack.

Antes de convertirse en una de las finalistas del reconocido certamen, Carrillo también participó en Miss Cosmo Guatemala 2024-2025. Asimismo, fue finalista en Miss Universo Guatemala 2024, donde representó a la Ciudad de Guatemala.

Tras su participación, las redes sociales de Carrillo se llenaron de mensajes de felicitación y apoyo. Además, la guatemalteca ha compartido en sus historias de Instagram algunos de los momentos más destacados de su experiencia.

Uno de ellos fue el discurso que pronunció durante el certamen, cuya temática abordó la paz mundial, la tolerancia y el rechazo a los conflictos armados.

Ahora, Carrillo ha compartido en sus redes sociales detalles sobre su regreso a Guatemala tras su participación en Miss Grand International.

Por medio de sus redes sociales, se conoció que la guatemalteca regresará al país el próximo jueves 15 de octubre a las 21:00 horas, en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Además, Carrillo publicó una imagen en la que se despide de su travesía por Tailandia y en la que se observan sus maletas antes de regresar a Guatemala.

"Dejo Tailandia con mi corazón lleno de amor y gratitud, muchísimas gracias, extrañaré mucho esto y espero volver pronto", escribió Carrillo.

La participación de Carrillo destacó principalmente por su presentación en vestido de gala, durante la cual lució un diseño dorado con pedrería y detalles en verde esmeralda.

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