Los Simpson y sus referencias al mundo del arte

Homero hace referencia a la obra "Perros Jugando Poker" de Cassius Marcellus Coolidge. (Foto Prensa Libre: Twitter).

Todos los fans conocen que los habitantes de Springfiled han hecho referencias a cualquier situación de la vida real, incluso, han llevado a cabo varias predicciones. Con el mundo del arte no ha sido la excepción, porque con un par de vistas a museos hasta numerosas apariciones de obras clásicas y modernas han demostrado que el arte puede ser parodiado.

El colombiano Ariel Ramos detalló por medio de un hilo de Twitter, el pasado 11 de noviembre, varias de las referencias que hace la familia animada. Con más de 15 años viendo las aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, el joven dio a conocer varias de las obras que han sido interpretadas o que han tenido una sutil interpretación en la serie.

“He sido fanático de Los Simpson desde que tenía 11 años. Desde pequeño también me ha interesado el arte, por lo que aprendí mucho de corrientes artísticas. Ya había visto algunas referencias de la serie con el arte, pero cuando presté atención vi que son muchas y muy divertidas, entonces cada que las veía las guardaba. En mi cuenta de Twitter me gusta hablar de arte, cine y moda, por eso me cuestioné si los demás sabían de las referencias y sino, pues quería darlas a conocer”, explica Ramos.

Sus personajes favoritos son Homero y Lisa, pero el humor, audacia y similitud que tiene toda la serie con cualquier familia convencional, así como la crítica que hacen a la sociedad son algunas de las motivaciones por la que el joven continúa viendo la serie.

Homenaje al arte

En el episodio Juego de Parejas de Marge y Homero de la temporada 17, estos personajes ayudan a resolver los problemas matrimoniales de dos famosos, pero cuando los demás habitantes de Springfiled se enteran colocan una imagen de Marge y Homero en el noticiero de Kent. Dicha fotografía es igual a la pieza Piedad del Vaticano, de Miguel Ángel del año 1498.

Abro hilo de Los Simpson y sus referencias en el mundo del arte comienzó. 🍩 Pietà by Michelangelo 💋💋 pic.twitter.com/kcS13VZCkl — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

La pieza representa a la Virgen María, muy joven por la delicadeza de sus facciones, quien sostiene a Cristo muerto. La obra muestra el dolor de una madre al tener a su hijo muerto en sus brazos. Esta es una de las tres esculturas que hacen que Miguel Ángel sea considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos.

En la segunda parte del capítulo Mum & Pop Art, de la temporada 4, Marge da una visita al museo. Le da a Homero detalles de diferentes obras y muestra piezas de William Turner y Pablo Picasso. Sin embargo, Homero queda asombrado con La Sopa Campbell de Andy Warhol, decide dormirse un rato y sueña que es atacado por el Hombre de Vitruvio, obras que también son de Picasso y Dalí.

En este recorrido se muestra una de las primeras obras de Pablo Picasso, que fue Cabeza de Hombre (TÊTE D’HOMME), del año 1908, que está sobre un óleo de madera. Con esta pieza Picasso pintó las facciones de un rostro usando formas geométricas, en vez de crear una figura con rasgos suaves.

🍩 Tête d’homme by Pablo Picasso 💋💋 pic.twitter.com/eegYVl6Xmj — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

El viejo guitarrista ciego, de Picasso también hace su aparición en este episodio. El cuadro fue pintado en 1903 con la técnica óleo sobre lienzo. Actualmente se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos.

🍩 The Old Guitarist by Pablo Picasso 💋💋 pic.twitter.com/JGZ6pdybu1 — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

También se observa Las señoritas de Avignon (Les Demoiselles d’Avignon), del mismo autor. Esta obra resalta el inicio del movimiento artístico llamado cubismo, que se desarrolló entre 1907 y 1914. “Picasso al principio pintaba con realismo, pero después pasó al cubismo y al final solo pintaba cartas amenazadoras a su editor”, dice Marge a Homero mientras que de fondo se ven las tres obras antes descritas.

Mientras Homero duerme se recrea la obra La gitana dormida (The Sleeping Gypsy) de Henri Rousseau, que es un óleo sobre lienzo pintado en 1987. El artista describe la obra como una “negra, bandolinista, que yace en un profundo sueño vencida por el cansancio. Un león que pasa por allí siente su olor, pero no la devora”.

🍩 The Sleeping Gypsy by Henri Rousseau 💋💋 pic.twitter.com/gQP0yShyCQ — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

Como es costumbre, Los Simpson celebran Halloween con un especial de terror. En La Casita del Terror IV, Bart es curador de un museo, por lo que explica varias obras que están en el lugar como El Sueño, de Salvador Dalí; Ascendiendo y Descendiendo, de M.C. Escher. También se observa Perros Jugando al Poker, de Cassius Marcellus Coolidge. Esta pintura es parte del conjunto de otras obras que muestran a perros con actitudes humanas. En algunas están fumando, bailando, jugando béisbol, entre otras actividades.

En ese mismo museo también se encuentra El Grito, de Edvard Munch que fue pintada en 1893 con técnica óleo, temple y pastel sobre cartón. Esta obra es considerada una de las más importantes de la historia del arte. Aunque no se sabe exactamente el origen, varios críticos del arte indican que el artista se inspiró en su vida atormentada.

🍩 Skrik “El Grito” by Edvard Munch 💋💋 pic.twitter.com/RIZypEeKzV — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

La obra Los Tres Músicos de Pablo Picasso también fue explicado por Bart en ese episodio. Esta pintura es un óleo sobre tela, que fue pintado en 1921 mientras el artista estuvo en Fontainebleau, Francia. Picasso hizo dos versiones, que se encuentran en el Museo de Arte de Filadelfia y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

La muerte de Marat (La mort de Marat) de Jacques-Louis Davis también fue recreada por Homero en ese especial de Halloween. La obra es una pintura de estilo neoclásico y una de las más famosas de la Revolución Francesa. Representa el fallecimiento del líder revolucionario Jean-Paul Marat, en 1793.

🍩 La mort de Marat by Jacques-Louis David 💋💋 pic.twitter.com/kaaFJfTsDE — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

En la segunda temporada, el episodio Bart es Atropellado, se hace referencia a la obra El Jardín de las Delicias de Jheronimus Bosch. El Señor Burns atropella a Bart y muere por unos minutos, por lo que primero va al cielo pero luego al infierno. Cuando llega a este lugar, la primera imagen del panorama que se ve representa la obra del Bosco.

La obra es un tríptico pintado al óleo, considerada la más compleja y enigmática del artista. En el tríptico abierto, la obra tiene como principal denominador el común pecado, que se inicia en el Paraíso presentado en el panel izquierdo, con Adán y Eva, quienes reciben su castigo en el infierno, representado en el panel derecho. Este es el que aparece en el capítulo de Los Simpson.

🍩 El Jardín de las delicias by Jheronimus Bosch “El Bosco” 💋💋 pic.twitter.com/vYoHaubfuq — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

También en la segunda temporada, el capítulo Intercambio Cultural narra la historia de cómo Bart viaja a Francia por una broma que hizo en la escuela. Cuando llega a ese país reside en un viñedo ilícito y sus dueños lo explotan. Cuando hace un recorrido, aparecen varias recreaciones de pinturas.

Primero aparece Campo de Trigo con Cuervos del holandes Vincent van Gogh, que fue pintada en 1890 con la técnica óleo sobre lienzo. Varios historiadores de arte explican que esta es una de las últimas obras del artista, que representa un cielo dramático y nublado, lleno de cuervos sobre un campo de trigo.

Segundo se ve representada El Sueño (La Rêve) de Henri Rousseau. Esta obra fue pintada en 1910 y se considera que fue el último trabajo que logró completar el artista antes de su muerte. En el cuadro se aprecia a Yadwigha, el amor de Rousseau, sobre un sofá. En un sueño la mujer aparece en una selva exótica, conviviendo con bestias salvajes.

🍩 La Rêve by Henri Rousseau 💋💋 pic.twitter.com/6MATUNgrqt — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

La tercera referencia del capítulo es Almuerzo sobre la Hierba (Le Déjeuner sur l’Herbe) de Édouard Manet, que fue pintado en 1863 y actualmente se exhibe en el Museo de Orsay, de París.

🍩 Le Déjeuner sur l’herbe by Édouard Manet 💋💋 pic.twitter.com/SABxBPhpkm — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

En la temporada cinco, en el capítulo La Última Tentación de Homero hay una escena en donde aparece una nueva empleada llamada Margo, entonces Homero se enamora de ella y se la imagina en el cuadro de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Esta obra fue hecha por el pintor renacentista en 1482, aproximadamente. En tiempo fue una pieza revolucionaria porque presentaba un desnudo sin justificarlo por ninguna corriente religiosa.

🍩 La Nascita di Venere by Sandro Botticelli. 💋💋 pic.twitter.com/StjKztEjSV — HAUS ϾARANGI (@AryElDiablo) November 12, 2019

Cambio en la producción

En Los Simpson, sin duda se pueden encontrar muchas más referencias, no solo del arte sino también de celebridades, cine, música, religión y moda. A criterio de Ramos, varias de estas alusiones cambiaron a partir de la temporada 14 cuando hubo cambios en producción y guion.

“Algunos guionistas renunciaron, otros fueron despedidos o fallecieron. John Vitt, Bill Oakley, Mike Scully, Sam Simon, Al Jean y Matt Gröning son algunos que ya no están. Eso influyó en algunos cambios que ha tenido la serie, pero continúa llamando la atención de las nuevas generaciones, por eso llevan 30 años”, concluye Ramos.

