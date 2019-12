Celebramos los 30 años de los Simpson con 30 curiosidades

Este 17 de diciembre del 2019 Los Simpson cumplen 30 años de estar en la televisión. (Foto Prensa Libre: Esteban Arreola).

Hoy esta familia cumple 30 años de estar en la televisión divirtiendo a grandes y pequeños con sus peculiares aventuras, con el sarcasmo de Homero, la astucia de Marge y las ocurrencias de sus tres hijos, Bart, Lisa y Maggie. Además, un sinfín de personajes que los han acompañado a lo largo de todas las temporadas han hecho que sea la serie de mayor duración de la historia de la pantalla pequeña estadounidense.

Además de la forma en la que los personajes se sitúan en Springfield, pueblo en el que viven, y cómo abordan temas religiosos, políticos y tendencias actuales, existen algunos datos curiosos que harán que vea a estos personajes con más simpatía e, incluso, entienda varias de las historias que ha visto en sus capítulos.

Acá le presentamos 30 curiosidades de Los Simpson:

1. Primera vez al aire

Los Simpson salieron por primera vez en televisión el 17 de diciembre de 1989 como un programa individual de 30 minutos de duración, pero comenzaron como una sección de entretenimiento en la cadena FOX en abril de 1987.



2. Celebran su propio Día Internacional

El 19 de abril, Los Simpson tienen su propio Día Internacional, gracias a la iniciativa de la agencia de comunicación española PG Garaje, que en el año 2017 decidió recoger firmas en el portal Change.org para reservar esa fecha de la agenda mundial y dedicársela a la serie.

3. Alcanzarán 713 episodios

Este número de episodios los convierte como la serie con más capítulos emitidos en horario estelar en Estados Unidos. Después de que Disney adquiriera 20th Century Fox TV decidió que Los Simpson continuarán al aire por dos temporadas más, la 31 y 32 que se transmitirán en el año 2020 y 2021.

4. El episodio más largo

Este año, el habitual episodio de Halloween se unió con el del Día de Acción de Gracias, el cual es considerado el más largo de la historia ya que tiene una duración de 24 minutos y 45 segundos, cuando los demás tienen un promedio de 23 minutos.

5. Homero, el personaje de todos los episodios

Por ser el personaje principal de la serie, Homero es quien tiene diálogos en todos los episodios. Además, su voz es la más descargada para todos los navegadores, por delante de Darth Vader.

6. Los distintivos peinados

Los creadores de la serie quisieron que los personajes se pudieran identificar por su silueta, por lo que hizo las formas de sus cabezas y peinados diferentes y singulares.

7. Dos letras y dos círculos hacen un Simpson

Cada dibujo de Los Simpson inicia en la nariz en forma de C invertida y el labio superior como una L boca abajo. Luego, dos círculos para los ojos y sus orejas a la altura de la nariz.

8. Nombre de los personajes

Los nombres de Homero, Marge, Lisa y Maggie en la realidad son de familiares del director de la serie. Solo Bart no entra en esta categoría, pero su nombre significa mocoso.

9. Los apellidos son nombres de las calles

Los apellidos de los habitantes de Springfiled, como Lovjoy, Quimby, Flanders y Kearney, en la vida real son nombres de calles de Portland, la ciudad natal de Matthew Groening, el dibujante y escritor de la serie.

10. La voz de Maggie

La actriz británica-estadounidense Elizabeth Taylor fue le encargada de dar voz a Maggie en el año 1992, cuando dijo “papá” por primera vez. Groening, por su parte, era quien hacía los ruidos de la más pequeña de los Simpson con su chupete.

11. La aparición de Michael Jackson

El Rey del Pop dio voz a Leon Kompowsky, personaje que en el capítulo “Stark Raving Dad” se encontraba en el manicomio, fue compañero de habitación de Homero y creía ser Michael Jackson. El momento que hace de este capítulo uno de los más recordados de la serie es cuando Kompowsky canta “Lisa, hoy es tu cumple”, que fue interpretada por un imitador debido a la exclusividad de la música de Jackson para Sony.

12. Han ganado Récords Guinness

Los Simpson es la serie que más artistas y personajes importantes ha invitado a participar en sus capítulos. Aproximadamente han sido 600 estrellas que han acompañado a estos personajes amarillos, desde Mick Jagger, Keith Richards, Ricky Gervais, Stephen Hawking hasta Los Beatles, Lisa Kudrow y Neil Patrick Harris.

13. Promueven la conciencia ecológica

En episodios como “Trash of the Titans” o “Lisa the vegetarian”, entre otros, estos personajes han abordado varios problemas medioambientales. El capítulo “Bonfire of the Manatees”, les concedió ganar un Environmental Media Awards que premia producciones de cine y televisión que incrementan la conciencia pública sobre el medioambiente.

14. Lisa es vegetariana gracias los McCartney

Paul y Linda McCartney accedieron participar en el capítulo “¿Lisa, la vegetariana?” con la condición si el personaje mantenía este tipo de alimentación durante toda la serie, a lo que los creadores aceptaron.

15. Tienen su versión árabe

“Al Shamshoon”, es la versión árabe de esta serie, en donde Homero se caracteriza por tomar soda en lugar de cerca. La familia no come tocino y las famosas donas fueron reemplazadas por unas galletas árabes llamadas kahk.

16. ¿Maggie tiene precio?

Durante los títulos de crédito, la cajera del supermercado pasa a Maggie por el escáner y aparece la cifra 847.63, que correspondía a la media en dólares que costaba mantener a un bebé en 1989 en Estados Unidos.

17. Su predicción sobre Donald Trump

En marzo del 2000, Los Simpson predijeron que Donald Trump ganaría las elecciones de Estados Unidos. En el capítulo Bart al Futuro, Lisa sucede en la presidencia a un millonario que dejó al país en graves problemas financieros. “Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump”, dice en una escena Lisa. Estos personajes también han hecho referencia a Trump en otros de sus capítulos.

18. Personajes con cinco dedos

Todos los habitantes de Springfield tienen cuatro dedos, una característica que no ha molestado a los fanáticos de la serie. Sin embargo, llamó la atención que cuando aparece Dios o Jesucristo en Los Simpson, estos son los únicos que sí tiene todos los dedos.

19. Hacen crítica a su propia cadena de TV

En el contrato que tienen los creadores de la serie con FOX indica que estos no podrán dar indicaciones acerca del argumento o contenido de los capítulos. Incluso, en uno de los capítulos se leyó el eslogan: “Noticias Fox: no somos racistas, pero somos los números uno apoyando a racistas”.

20. Considerados “Los más tontos” por la Casa Blanca

La primera Dama de Estados Unidos de 1990, Barbara Bush, dijo en una entrevista que Los Simpson eran “la cosa más tonta” que jamás había visto. Los creadores enviaron una carta a la Casa Blanca en donde Marge le pedía perdón a Bush y le explicaba que su familia hacía lo mejor que podía.

21. Puede enviarles un correo electrónico

Tanto Homero como Lisa no han escapado de la evolución de la tecnología. En varios capítulos ha aparecido el correo de ambos: ChunkyLover53@aol.com y smartgirl63_\@yahoo.com, respectivamente. Los dos tienen respuestas automatizadas.

22. El inicio del capítulo depende del tiempo de duración

La secuencia de cómo llega la familia al famoso sillón depende de tiempo de duración total del capítulo. Si la historia del capítulo es corta, esta escena es más larga y al contrario, la han hecho mucho más dinámica y rápida.

23. Rainer Wolfcastle en un clip de cuatro minutos

Las apariciones del personaje McBain, que interpreta Rainer Wolfcastle en varias temporadas, si se unen hacen un clip de aproximadamente cuatro minutos y la historia tiene sentido, han asegurado varios seguidores de la serie.

24. Smithers no siempre fue amarillo

Waylon Smithers, el asistente del señor Burns, en el primer episodio era de piel morena debido a una falla al asignar los colores finales en la en la postproducción. Luego le cambiaron de color.

25. El nombre oculto de Milhouse

El mejor amigo de Bart tiene un segundo nombre que los productores han decido mantener oculto y darlo a conocer rara vez. El nombre completo es Milhouse Mussolini Van Houten.

26. Casaron a sus dobladores franceses

Phillipe Peythieu y Veronique Augerea, quiens hacen las voces de Homero y Marge en francés, se conocieron haciendo este trabajo y luego de varios años juntos, se casaron.

27. ¿Quién mató al Señor Burns?

Este capítulo fue creado a modo de concurso para que los seguidores de la serie pudieran adivinar la respuesta. Pocos fueron los que acertaron con la culpabilidad de Maggie.

28. Comparten músico con Tim Burton

Danny Elfam, quien es el compositor de la sintonía inicial de la serie, también es el creador de la banda sonora original de la mayoría de las películas de Tim Burton.

29. El número más marcado

El número de teléfono del bar de Moe es el más marcado a lo largo de la serie, ya que constantemente Bart llama para realizar diferentes bromas.

30. El parecido entre Homero y Krusty el Payaso

Al inicio, los creadores pensaron que Homero tendría una personalidad oculta y sería la del divertido payaso. Además, Bart no respetaría a su padre, pero idolatraría a Krusty. Esta es la razón del parecido entre ambos personajes.

