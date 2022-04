Los Simpsons: la trágica razón (que ocurrió en la vida real) por la que Troy McClure fue retirado de la serie

La serie de Los Simpsons es reconocida no solo como una de las series animadas más longevas de la historia, sino como un programa con una cantidad enorme de personajes y actores invitados que fueron llegando en el transcurso de las 33 temporadas a interpretar a varios personajes.

Uno de los más recordados es Troy McClure, que fungía como presentador en varios anuncios y videos informativos para los personajes principales. Sus apariciones más icónicas tuvieron lugar en el episodio Homer vs. Lisa and the 8th Commandment, en la segunda temporada, y en The Simpsons 138th Episode Spectacular, de la séptima temporada.