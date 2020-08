“Los Vengadores” y DC Comics rinden tributo a Chadwick Boseman, actor de Black Panther

La muerte de Chadwick Boseman, quien dio vida a “Black Panther”, ha conmocionado al mundo del espectáculo. Desde sus fanáticos, amigos y actores han demostrado su asombro y dolor por medio de mensajes en redes sociales, en los que recuerdan la calidad de ser humano que era el actor. Marvel Studios y DC Comics también se hicieron presentes.

El actor falleció a los 43 años el viernes 28 de agosto, de cáncer de colon, que le fue diagnosticado por primera vez en 2016. Boseman continuó trabajando en las principales películas de Hollywood a pesar de su enfermedad. La noticia se dio a conocer por medio de un comunicado publicado en su cuenta de oficial.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Marvel Studios compartió una fotografía del actor bajo el mensaje “Nuestros corazones están rotos y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz”. De igual forma, DC Comics también se pronuncio y le rindió tributo al expresar que fue un héroe que trasciende universos. “¡Wakanda por siempre! Descansa en Power, Chadwick”.

Boseman fue uno de los más queridos del grupo de superhéroes que conforman “Los Vengadores”, gracias a su papel de Black Panther, según se percibe en las palabras que sus compañeros de trabajo han compartido en redes sociales al enterarse de su muerte. Desde mensajes de apoyo a la familia y compartir sus más increíbles recuerdos o lecciones juntos, las estrellas de Hollywood rindieron tributo al Rey de Wakanda.

“Chadwick era alguien que irradiaba poder y paz. Quien representó mucho más que él mismo. Quien te daba palabras de aliento cuando te sentías inseguro de tu trabajo. Me siento honrado de tener los recuerdos que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Lo extrañaremos y nunca lo olvidaremos. Descansa en poder y en paz mi amigo”, redactó Brie Larson, Capitana Marvel.

Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, dijo estar devastado por la noticia. “Chadwick era alguien especial. Alguien realmente original. Siempre demostró ser un artista verdaderamente comprometido y constantemente curioso. Pocos artistas tienen tanto poder, tanta versatilidad. Todavía tenía muchos papeles increíbles por crear. Estoy infinitamente agradecido por haberme brindado su amistad. Mis oraciones y pensamientos están con su familia. Descansa con todo el poder, rey”, se lee en su tuit.

Desde su cuenta de Instagram, Chris Hemsworth, mejor conocido como Thor, expresó su mensaje acompañado de una fotografía juntos. “Te voy a extrañar, compañero. Absolutamente doloroso. Fue una de las personas más genuinas y amables que jamás he conocido. Envío todo mi amor y apoyo a su familia. RIP”.

Samuel L. Jackson, mejor conocido como Nick Furia, escribió “Gracias por todo lo que nos diste, Chadwick Boseman. ¡Lo necesitábamos y siempre lo apreciaremos! Un artista y hermano talentoso y generoso que extrañaremos profundamente”.

“Solo puedo decir que las tragedias acumuladas este año se han hecho más profundas con la pérdida de Chadwick Boseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza apenas comenzaba”, escribió Mark Ruffalo, quien da vida a Hulk.

