Los videos de la aparición “sorpresa” de Ricardo Arjona en un parque de Mérida, Yucatán

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Los videos de la aparición “sorpresa” de Ricardo Arjona en un parque de Mérida, Yucatán

Ricardo Arjona se volvió viral en redes al aparecer junto a otros músicos en el parque San Juan en Mérida, Yucatán.

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Ricardo Arjona

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar hoy, lunes 23 de febrero de 2015. (Foto Prensa Libre: EFE)

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se ha convertido en tendencia recientemente luego de que fuera visto en el parque de San Juan, ubicado en Mérida, Yucatán, México.

En redes sociales se han viralizado varios videos, grabados por transeúntes, en los que se observa a Arjona acompañado de otros músicos mientras interpretaba una de sus canciones.

Junto al intérprete guatemalteco se encontraban varios músicos, entre ellos un baterista, un bajista y varias coristas.

Arjona también sorprendió con su atuendo, ya que vestía completamente de negro, llevaba gafas oscuras y zapatos rojos, además de una guitarra en mano.

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Al terminar una de las canciones, algunos de los presentes le pidieron que interpretara otros temas, entre ellos uno de sus más populares, «Historia de un taxi».

Los videos rápidamente se volvieron virales en las redes sociales y provocaron reacciones de sorpresa tanto entre las personas que se encontraban en el parque de San Juan como entre los internautas.

Los videos fueron publicados el pasado 6 de noviembre y, según medios mexicanos como So Yucatán, la presentación «sorpresa» de Arjona ocurrió un día antes de su concierto en el estadio Kukulcán, programado para este sábado 7 de noviembre.

El medio señala que el concierto forma parte de la gira del cantante guatemalteco, relacionada con su más reciente material discográfico, Seco, lanzado el 17 de enero de 2025.

De hecho, medios mexicanos señalan que la presentación al aire libre que Arjona realizó en el parque de San Juan habría formado parte de la grabación de su próximo videoclip.

Lea también: De taxista a escenógrafo: Ricardo Arjona sorprende a “Pocho” con un homenaje a su trabajo y apoyo durante 12 giras

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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