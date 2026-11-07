Los videos de la aparición “sorpresa” de Ricardo Arjona en un parque de Mérida, Yucatán

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se ha convertido en tendencia recientemente luego de que fuera visto en el parque de San Juan, ubicado en Mérida, Yucatán, México.

En redes sociales se han viralizado varios videos, grabados por transeúntes, en los que se observa a Arjona acompañado de otros músicos mientras interpretaba una de sus canciones.

Junto al intérprete guatemalteco se encontraban varios músicos, entre ellos un baterista, un bajista y varias coristas.

Arjona también sorprendió con su atuendo, ya que vestía completamente de negro, llevaba gafas oscuras y zapatos rojos, además de una guitarra en mano.

Al terminar una de las canciones, algunos de los presentes le pidieron que interpretara otros temas, entre ellos uno de sus más populares, «Historia de un taxi».

Los videos rápidamente se volvieron virales en las redes sociales y provocaron reacciones de sorpresa tanto entre las personas que se encontraban en el parque de San Juan como entre los internautas.

RICARDO ARJONA SORPRENDIÓ A FANS DE MÉRIDA #Espectáculos | Esta tarde meridanos que transitaba sobre el barrio de San Juan en Mérida, quedaron sorprendidos al ver al cantante Ricardo Arjona cantando en plena vía pública.



Testigos observaron a todo un grupo musical mientras el… pic.twitter.com/nTUAN7e0aD — Yucatán Ahora (@yucatanahora) November 7, 2026

Los videos fueron publicados el pasado 6 de noviembre y, según medios mexicanos como So Yucatán, la presentación «sorpresa» de Arjona ocurrió un día antes de su concierto en el estadio Kukulcán, programado para este sábado 7 de noviembre.

#CirculaEnRedes📲|🎤 ¡De sorpresa en Mérida!



El cantante guatemalteco Ricardo Arjona llamó la atención de quienes transitaban por el parque del Barrio de San Juan, donde fue captado grabando un videoclip junto a un grupo musical.



🎶 El intérprete de “El Problema” ofrecerá un… pic.twitter.com/sBfJr86Qq2 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) November 7, 2026

El medio señala que el concierto forma parte de la gira del cantante guatemalteco, relacionada con su más reciente material discográfico, Seco, lanzado el 17 de enero de 2025.

De hecho, medios mexicanos señalan que la presentación al aire libre que Arjona realizó en el parque de San Juan habría formado parte de la grabación de su próximo videoclip.

🎤🎶 ¡De visita por Mérida!



El cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, sorprendió a habitantes y turistas al aparecer en el emblemático Parque de San Juan, en el Centro de la ciudad, que sirvió como locación para grabar escenas de su nuevo videoclip



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