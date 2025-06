Lucero regresa al cine con “Nuestros tiempos”: una historia de amor y viajes temporales

La cantante mexicana Lucero regresa al cine luego de dos décadas, esta vez como protagonista de Nuestros tiempos, una película que combina viajes en el tiempo con una historia de amor. El filme se estrenará en la cartelera de Netflix el próximo 11 de junio y relatará una trama en la que el vínculo entre Nora (Lucero) y Héctor (Benny Ibarra) será puesto a prueba.

La historia inicia en 1966, cuando una pareja de físicos intenta comprobar una teoría científica que sostiene que, cada 30 años, se forman agujeros de gusano, lo cual permitiría viajar en el tiempo. Así, Nora y Héctor se transportan al año 2025, donde deberán enfrentar nuevos retos como pareja.

Al descubrir este futuro, Nora encuentra un mundo con más oportunidades para el desarrollo académico, laboral y personal de las mujeres, lo que la motiva a permanecer en esa época. Héctor, en cambio, se siente desfasado por los cambios sociales y desea regresar a su tiempo.

Esta diferencia de perspectivas pondrá a prueba su relación, al decidir si permanecer juntos o separarse para vivir en el tiempo que les corresponde.

Tras dos décadas alejada del cine y la televisión, Lucero regresa de la mano de Netflix con una producción que, según declaró a la agencia EFE, le generó una profunda conexión. "Tenía ganas de encontrar entre los proyectos que me han ofrecido algo que me moviera a mí y al público (...) Siempre he buscado personajes que dejen huella y que tengan un mensaje más allá del entretenimiento", afirmó.

La actriz reflexiona que la cinta busca generar conciencia sobre el paso del tiempo, la importancia de hacer pausas para valorar el presente y cómo el amor debe evolucionar para mantenerse sólido.

Por su parte, el actor Benny Ibarra se mostró agradecido de compartir esta experiencia con Lucero. "Las palabras mágicas para convencerme de este proyecto fueron: está Lucero (...) Le tengo un gran respeto por la complicidad que compartimos. Cuando conoces a alguien desde hace años, hay empatía". Claro que me vi como pareja de Lucero, declaró a EFE.

Con un elenco integrado por Claudia Lobo, Ofelia Medina y Renata Vaca, “Nuestros tiempos” es una producción mexicana bajo la dirección de Chava Cartas y la producción de Ruth Cherem Danie y Francisco González Compeán.

Cartas destacó que el objetivo era transmitir una historia de amor que perdura a través del tiempo.

"Hay muy pocos personajes en México que sigan vigentes como Lucero, alguien que conecta con públicos desde los 12 años. Viajar al futuro es solo un pretexto para reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo", señaló.