Luces Campero 2025: ¿cuándo comenzó el espectáculo navideño que ilumina Guatemala cada año?

Las Luces Campero detienen durante más de media hora las actividades cotidianas cada año para observar el cielo. En el 2025, el espectáculo se llevará a cabo en tres localidades durante noviembre: en Quetzaltenango, el 15, en Cefemerca; en Chiquimula, el 22, en el terreno "Y", y en la Ciudad de Guatemala, el 30.

Cabe agregar que el evento iniciará en la capital a las 14.30 horas y, en los departamentos, a las 15 horas.

¿Pero cuándo fue la primera edición de las Luces Campero? Estas comenzaron como una celebración por el vigésimo aniversario de Pollo Campero, en 1991, y no se celebró con motivo navideño. Fue hasta el año siguiente, en 1992, que la actividad se repitió durante las fiestas de fin de año, hasta convertirse en una tradición que los guatemaltecos esperan año con año, marcando así el inicio de las celebraciones decembrinas.

El show de Luces Campero cumple 35 años y es conocido como “La noche de los deseos”, tiene como distintivo un espectáculo de fuegos artificiales que se observa desde distintos puntos de la ciudad y se transmite por diversos medios, incluso en línea desde hace algunos años.





La presentación ha evolucionado con luces e incluso pirodrones. Conozca cinco momentos emotivos que han marcado la historia de este evento:

1 . Los primeros registros y concursos

A lo largo de la historia de las Luces Campero, se han acumulado diversas anécdotas. Registros de Prensa Libre recuerdan los primeros años, cuando se invitaba al público a asistir.

También se organizaron concursos de dibujo y fotografía para los asistentes, con premios en efectivo para los participantes.

Un anuncio publicado en Prensa Libre donde se invitaba a niños a participar por premio desde Q500 hasta Q1 mil.

2. Las Luces Campero han destacado en distintos momentos



Han ocupado portadas de diversos medios de comunicación y siguen siendo un asunto que muchas familias siguen a través de múltiples plataformas. Las Luces Campero se han convertido en una noche especial para miles de personas, en la que adultos y niños saben que es momento de soñar, de desear y de ver cómo lo que anhelan puede hacerse realidad.

Las Luces Campero fueron portada de Prensa Libre en 1997. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

3. Atascos vehiculares y espera

Durante horas, las personas esperan con emoción el momento de ver el espectáculo. El congestionamiento vehicular es parte del ambiente que se vive en durante el show. Vehículos se detienen en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las imágenes de las Luces Campero en años recientes. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Las familias y los amigos han convertido el espectáculo en un pretexto perfecto para reunirse, y las Luces Campero son esperadas con entusiasmo. Además, los asistentes o usuarios pueden disfrutar sin costo de presentaciones artísticas y otros espectáculos familiares.

Se estima que cerca de 15 mil personas observan el evento desde zonas cercanas, y la cifra se multiplica en toda la ciudad y en otros puntos desde donde es visible.

Campo de Marte se ilumina de magia familias enteras disfrutan del ambiente previo a las Luces Campero en una noche llena de tradición y alegría. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

4. Llegada de la tecnología

En el 2023, el evento innovó con el uso de 300 pirodrones que formaron el nombre de la marca, el tradicional pollito que la identifica y otras figuras que iluminaron el cielo y sorprendieron a los guatemaltecos.

Los pirodrones son equipos que además de iluminar lanzan pirotecnia. Al menos 300 pirodrones fueron lanzados en el evento. Se utilizaron equipos fabricados especialmente para FES bajo estándares internacionales. Son drones ligeros, de materiales resistentes al fuego, funcionan con un software que los coordina a escala satelital. Para el evento se creó música inspirada en tradiciones guatemaltecas que acompañaban el espectáculo.

Los drones colocados en orden regresan a su posición original después del evento. (Foto Prensa Libre: cortesía FES)

5. Apoyo social

La marca también se ha unido en esta actividad con organizaciones sin fines de lucro y asociaciones benéficas para llevar comida a comunidades que lo necesitan. Las fundaciones que apoyan están distribuidas entre el occidente, el oriente y el centro del país.

En el 2020, debido a la pandemia, se implementó un formato digital. En el 2021, el show no se presentó y la marca anunció que llevarían ayuda a las familias más necesitadas del país.