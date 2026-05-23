Luis Miguel es dado de alta luego de una supuesta hospitalización por problemas cardíacos

La noticia sobre la hospitalización del “Sol de México” habría causado preocupación entre los seguidores de uno de los artistas mexicanos más reconocidos.

El 15 de mayo, en redes sociales comenzó a difundirse que el cantante se habría sentido mal de salud, lo que llevó a Paloma Cuevas a trasladarlo a un hospital de Nueva York.

Según la información difundida, el cantante fue sometido a varios estudios y presentó problemas cardíacos, lo que derivó en su hospitalización.

Aunque varios allegados al cantante declararon a medios internacionales que se trataba de fake news, la periodista Gelena Solano, de El Gordo y La Flaca, reportó que Luis Miguel sí estuvo hospitalizado en el Mount Sinai Hospital, pero fue dado de alta.

La reportera del programa estadounidense de la cadena Univisión informó que Luis Miguel abandonó el hospital el 22 de mayo, con el mismo bajo perfil con el que se manejó su ingreso.

“Yo llamé anoche y me dijeron que lo habían dado de alta. Llamé esta mañana y me dijeron que le habían dado de alta. La persona que me está informando me dijo que ya no se encuentra en el hospital. Revisaron varios de los pisos y a Luis Miguel no lo encuentran por ningún lado”, expresó.

Se cree que, aparentemente, y para mantener un bajo perfil, el cantante ingresó al hospital con el apellido de su madre, Basteri.

“Yo llamé anoche al hospital bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel lo habían dado de alta. Sin embargo, esta mañana volví a llamar, me contestó otra persona y me dijeron que a Luis Miguel lo movieron de piso, que él sigue supuestamente aquí todavía, en este hospital, que inclusive ya le tienen seguridad en la habitación VIP donde se encuentra”, dijo.