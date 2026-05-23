Qué dijo Britney Spears sobre su mamá después de declararse culpable por conducir bajo efectos de alcohol

Hace algunas semanas, la reina del pop se declaró culpable de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol, luego de haber sido arrestada dos meses antes, el pasado 4 de marzo.

Posteriormente, ingresó de forma voluntaria en un centro de rehabilitación y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, además de acudir al psicólogo y al psiquiatra.

Según informaron algunos medios, también fue condenada a pagar una multa de US$517 (unos Q3,940) y deberá asistir a un curso de 30 horas para conductores que han manejado bajo los efectos del alcohol.

En esa ocasión, cuando un agente le dijo que si mataba a alguien mientras conducía ebria podría ser acusada de asesinato, respondió:

“Sí, señor, lo sé. Mi madre mató accidentalmente a un hombre en bicicleta… pero yo nunca había hecho eso antes”.

Y es cierto. Según TMZ, la madre de Britney, Lynne Spears, admite en sus memorias del 2008, Through the Storm, haber atropellado y causado la muerte de Anthony Winters, de 12 años, mientras llevaba a su hermano a un hospital en Kentwood, Luisiana.

TMZ publicó el video del momento de la detención el pasado 4 de marzo: