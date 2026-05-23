Qué dijo Britney Spears sobre su mamá después de declararse culpable por conducir bajo efectos de alcohol

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Qué dijo Britney Spears sobre su mamá después de declararse culpable por conducir bajo efectos de alcohol

Cuando la Policía detuvo a Spears el pasado 4 de marzo, el agente le habló del riesgo de matar a alguien por conducir ebria, a lo que respondió mencionando a su mamá.

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Qué dijo Britney Spears sobre su mamá después de declararse culpable por conducir bajo efectos de alcohol

La detención del 4 de marzo colocó el foco sobre la situación personal de Britney Spears cuatro años después de que su tutela judicial terminara .(Foto Prensa Libre: EFE)

Hace algunas semanas, la reina del pop se declaró culpable de conducir bajo los efectos de drogas y alcohol, luego de haber sido arrestada dos meses antes, el pasado 4 de marzo.

Posteriormente, ingresó de forma voluntaria en un centro de rehabilitación y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, además de acudir al psicólogo y al psiquiatra.

Según informaron algunos medios, también fue condenada a pagar una multa de US$517 (unos Q3,940) y deberá asistir a un curso de 30 horas para conductores que han manejado bajo los efectos del alcohol.

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En esa ocasión, cuando un agente le dijo que si mataba a alguien mientras conducía ebria podría ser acusada de asesinato, respondió:

“Sí, señor, lo sé. Mi madre mató accidentalmente a un hombre en bicicleta… pero yo nunca había hecho eso antes”.

Y es cierto. Según TMZ, la madre de Britney, Lynne Spears, admite en sus memorias del 2008, Through the Storm, haber atropellado y causado la muerte de Anthony Winters, de 12 años, mientras llevaba a su hermano a un hospital en Kentwood, Luisiana.

TMZ publicó el video del momento de la detención el pasado 4 de marzo:

@tmz

😵‍💫👮‍♂️ We're seeing the moment Britney Spears tried -- and failed -- taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust ... in new video obtained by TMZ.

♬ original sound - TMZ

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