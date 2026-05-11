Britney Spears: La publicación en Instagram con una serpiente que genera reacciones

La primera semana de mayo, la estrella del pop Britney Spears se declaró culpable ante un tribunal de California por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas, tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

El abogado defensor de la cantante compareció en lugar de la acusada ante un juez del condado de Ventura, luego de que la fiscalía la acusara el pasado jueves de un delito menor. El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, sentenció a Spears, de 44 años, a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido.

También se le impuso una multa de 571 dólares, y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

La "Princesa del Pop" fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Cinco semanas después de su detención, la cantante de Baby One More Time ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal, tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El sábado 9 de mayo, la cantante hizo una publicación que ha dado de qué hablar. En su mensaje, la artista describe: "fui a la tienda de mascotas con mis hijos y miren qué hermosa serpiente bebé es esta... las serpientes son símbolo de buena salud, conciencia superior y pura suerte...", expresó.

La cantante también dijo sentirse agradecida con sus amigos y con las personas nuevas que ha conocido en su camino espiritual... "todo es una bendición disfrazada", comentó.

Además aseguró que todavía debe aprender a ser amable consigo misma y la forma en que se habla... "Es un viaje sin fin y a veces simplemente me detengo, miro hacia arriba y digo ¡wow Dios, creo que eras tú! y ¡sigo sonriendo!", concluyó.

Con información de EFE