Qué ocurrió con Britney Spears en el restaurante donde clientes reportaron caos

Britney Spears vuelve a estar en el ojo del mundo. Apareció en público después de un caótico incidente en un restaurante generara preocupación entre quienes estaban en el lugar.

La “Princesa del Pop” fue fotografiada la tarde del jueves 14 de mayo saliendo de la tienda de mascotas Paw Works en Thousand Oaks, California, subiéndose al asiento del pasajero de un automóvil mientras un piloto avanzaba. Britney parecía despreocupada durante la salida, incluso levantando los pies sobre el tablero, dice el sitio TMZ.

"Es la primera vez que Britney es vista desde que revelamos la historia de que la cantante provocó una escena caótica la noche del miércoles en Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks", dice el sitio especializado en farándula.

"Algunos clientes aseguraron que Britney estaba gritando fuerte, ladrando y actuando de manera errática mientras cenaba con su asistente y su guardaespaldas. Un testigo afirmó que Britney caminó cerca de las mesas sosteniendo un cuchillo, lo que puso nerviosos a los clientes cercanos", describe TMZ.

El equlipo de la artista insisten en que esto salió de contexto. “Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y guardaespaldas” y simplemente estaba contando una historia sobre cómo su perro le ladraba a los vecinos, dijeron.

El representante también negó estas acciones de Spears.

El caso por el que Britney Spears fue acusada

La primera semana de mayo, la estrella del pop Britney Spears se declaró culpable ante un tribunal de California de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas, tras su arresto en marzo pasado, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

El abogado defensor de la cantante compareció en lugar de la acusada ante un juez del condado de Ventura, luego de que la fiscalía la acusara el jueves pasado de un delito menor. El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, sentenció a Spears, de 44 años, a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido.

También se le impuso una multa de US$571 y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

La “Princesa del Pop” fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Cinco semanas después de su detención, la cantante de Baby One More Time ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal, tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El sábado 9 de mayo, la cantante hizo una publicación que ha dado de qué hablar. En su mensaje, la artista describe: “Fui a la tienda de mascotas con mis hijos y miren qué hermosa serpiente bebé es esta... Las serpientes son símbolo de buena salud, conciencia superior y pura suerte...”, expresó.

La cantante también dijo sentirse agradecida con sus amigos y con las personas nuevas que ha conocido en su camino espiritual. “Todo es una bendición disfrazada”, comentó.

Además, aseguró que todavía debe aprender a ser amable consigo misma y con la forma en que se habla. “Es un viaje sin fin y a veces simplemente me detengo, miro hacia arriba y digo: ‘¡Wow, Dios, creo que eras tú!’, y sigo sonriendo”, concluyó.