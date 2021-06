“Luis Miguel, la serie”: acusan a Diego Boneta de agredir al actor que interpretó a “Tito” Gallego

Martín Bello y Diego Boneta participaron en "Luis Miguel, la serie", (Foto Presa Libre: Instagram)

Este lunes 21 de junio, Diego Boneta regresó a las tendencias en redes sociales debido a una acusación sobre su comportamiento durante el rodaje de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Según los informes internacionales, el nuevo escándalo que rodea la producción no tiene nada que ver con la historia o la ficción basada en la vida de “El Sol de México”. En esta ocasión, el conflicto se originó entre Diego Boneta y Martín Bello.

En la serie, Bello interpretó a “Tito” Gallego y según el actor español, demandará a Boneta por las lesiones que sufrió durante el rodaje de una escena de la segunda temporada de la serie.

El éxito de Luis Miguel, la serie seguirá con una tercera temporada y desde que se confirmó que la producción se ampliaría, algunos de sus protagonistas viven en carne propia algunas de las polémicas que se presentan en la historia.

El actor español que interpreta a “Tito” Gallego, hermano del papá de Luis Miguel, “Luisito Rey” Gallego, aseguró recientemente que demandará tanto a Boneta como al equipo de producción de la serie por las lesiones que le ocasionó el protagonista durante la grabación de un episodio.

“Fue en la escena en la que le cuento a Luis Miguel, Diego Boneta, lo que sucedió con su madre. Habíamos ensayado, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, dijo Bello durante una entrevista reciente con TV y Novelas.

Según Bello, el director de la producción giró las instrucciones para la escena y no hubo necesidad de utilizar a los dobles. Sin embargo, durante el rodaje se cambiaron las instrucciones.

“Cuando terminé la escena me fui a mi camper y al quitarme la ropa me vi los moretones. Fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico, pero no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor”, agregó Bello.

Según el actor español, el personaje de “Tito” desapareció de la serie sin explicación. “Se suponía que el personaje continuaba en la historia y de repente me cortaron del proyecto. No sé por qué, pero no me dieron ningún tipo de explicación”, relató Bello.

De acuerdo con la explicación del actor español, intentó dialogar con Boneta y para arreglar la situación le pidió que lo invitara a cenar. Sin embargo, “no fue capaz ni de eso”, agregó Bello y durante la entrevista reciente, dijo que un día después del incidente acudió a las locaciones y fue en ese momento que le recomendaron ir al hospital debido a sus heridas.

“Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver un ortopedista. Le daba miedo tocarme por si tenía algún hueso dañado”, agregó.

Según Bello, regresó a su país para continuar con el tratamiento que le ayudó a curar sus heridas. “Tengo que visitar todavía al médico. Ahora voy a un doctor de la Seguridad Social española para que no digan después que fui a un médico privado. Esos informes son válidos para llevarlos a un juicio”, dijo el actor español.

“Ahora mismo, quiero que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera”, agregó Bello y agregó que comenzará acciones legales contra la empresa y contra el actor mexicano.

“Esperamos alrededor de 30 a 35 días después del último capítulo de la segunda temporada porque no quisimos que hubiera ninguna interrupción y, más que nada, Martín, por lo profesional que es, no quiso causar ningún daño”, dijo el abogado de Martín Bello.

Según el actor español, no busca dinero con la demanda, pero desea que la producción se haga responsable de los gastos que repercutieron debido a esas lesiones.