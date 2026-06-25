Magda Angélica anuncia “Voy”: cuándo y dónde escuchar su nuevo sencillo

Una palabra, tres letras y toda una historia encierran la nueva canción de Magda Angélica. Voy, el nuevo sencillo de la cantautora guatemalteca, estará disponible a partir del viernes 3 de julio en las plataformas digitales de música.

Magda Angélica anunció el lanzamiento de su nuevo tema que, según explicó, es una invitación a reconciliarse con el paso del tiempo, reconocer la belleza de la evolución personal y reclamar su voz desde la mirada de una mujer que se reconstruye a partir de su propia experiencia, con profundidad, sensibilidad y fuerza.

"La canción habla de liberarse de los pesos culturales y sociales que se imponen sobre las mujeres: esquemas heredados, voces ajenas y miedos aprendidos. A través de una lírica profundamente simbólica, Magda comparte su mirada sobre la resiliencia, el autodescubrimiento y la capacidad de reinventarse para encontrar la propia verdad", indica el comunicado compartido por la artista.

Producida por Francisco Páez, y grabada y mezclada por Jorge Estrada en Estudios Audio Track, la nueva producción musical cuenta con la participación de Sergio Zepeda, en guitarra acústica; Mynor García, en percusión, y Edgar Bran, en bajo.

La música y la letra son autoría de Magda Angélica y pertenecen al género healing music, o música medicina, en el que combina world music, folk y música de autor.

"Sigo inventando los caminos solo porque respiro. (…) Esculpiendo cada día una verdad, mi verdad; voy, vengo, voy quebrando el miedo", dicen algunos de los versos que adelanta el comunicado.

Con más de 30 años de trayectoria, la música de Magda Angélica ha formado parte de bandas sonoras de documentales en México y Estados Unidos.

Además, con su primer álbum fue reconocida como Artista Revelación en los premios Arco Iris Maya y Tzig. En el 2014 fue seleccionada para el proyecto australiano The Global Change Music Project. En el 2015, con la canción Abuela Sangre, obtuvo tres galardones internacionales en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este (Uruguay) y en el Festival Internacional de la Canción de Asunción (Paraguay).

Su nuevo sencillo, Voy, estará disponible a partir del 3 de julio del 2026 en Spotify, Apple Music, YouTube Music y otras plataformas digitales.