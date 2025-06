Majo Aguilar es hospitalizada: ¿cuál es su estado de salud?

Majo Aguilar, cuyo nombre completo es María José Aguilar, es una cantante mexicana nacida el 7 de junio de 1994. Actualmente tiene 31 años. Destaca en el género de la música regional mexicana y pertenece a la emblemática dinastía Aguilar, al ser nieta de las figuras legendarias del cine y la música mexicana Antonio Aguilar y Flor Silvestre. También es sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela y Leonardo Aguilar, con quienes comparte el legado y el amor por la música.

El sábado 28 de junio, Majo Aguilar, publicó en su cuenta de Instagrama compartiendo una fotografía desde el hospital.

Aguilar ofreció un saludo a la comunidad de la diversidad sexual, que el 28 de junio celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay. "...Siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo", expresó.

La cantante luce un semblanate tranquilo y en la mano tiene un sticker con los colores de la bandera LGBTTTIQ+

.

La imagen ha generado más de 100 mil reacciones y comentarios deseándole mejoras a su recuperación.

El proyecto reciente

En mayo pasado, la cantante Majo Aguilar lanzó su último material discográfico Mariachi mío. El disco, compuesto por diez canciones, abre con Cuéntame, una emotiva canción, escrita por la propia Aguilar, que la une con Alex Fernández en una poderosa colaboración que une a dos grandes linajes de la música mexicana.

El disco también presenta Luna azul donde Majo Aguilar se une al influyente rapero Santa Fe Klan en una electrizante mezcla de mariachi tradicional con sonidos urbanos contemporáneos. El tema principal Que te vaya bien es considerado un himno a la autoesetima.