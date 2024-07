El 31 de mayo pasado, el artista colombiano Manuel Medrano lanzó Perfecto, su tercer álbum de estudio y lo describió como una producción que retrata su universo musical y emocional.

Medrano promociona Perfecto y una pieza sonora que contó con el apoyo de productores y músicos como Jona Camacho, Duplat, Juan Ariza, Christofer, Martín Velilla y Alfonso Ordóñez, entre otros. Además, la mezcla estuvo a cargo de Josh Gudwin, 3 veces ganador del premio Grammy y 5 del Latin Grammy, conocido por trabajar con artistas como Justin Bieber, Dua Lipa, y Bad Bunny; la masterización la realizó Dale Becker.

De acuerdo con Medrano, Perfecto representa un punto culminante en su carrera profesional debido a que críticos internacionales se refieren a la producción como un trabajo que redefine el pop en español y consolida su lugar como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

El artista colombiano añadió que Perfecto incluye 14 canciones que presentan una fusión magistral de géneros como el pop, el funk, la música disco, el folk, el country, el jazz, el soul y los ritmos latinoamericanos.

El concepto y nuevo enfoque de Medrano

En la actualidad, Manuel Medrano está enfocado en la promoción de Perfecto y recientemente conversó con Prensa Libre, dio detalles de lo que tomó en cuenta para la producción de su nuevo álbum y lo que tiene previsto incluir en su gira con la que ofrecerá un concierto en Guatemala.

“Me siento contento por los resultados de este nuevo disco y dichoso por volver a Guatemala, siempre es emocionante cantar en un país con personas tan maravillosas”, dijo Medrano.

El artista colombiano recalcó que, desde su primera producción discográfica, el público de Guatemala le ha regalado cariño, le ha brindado apoyo y desde la primera vez que se presentó en el país, siento una conexión especial debido a las manifestaciones de cariño y entrega que le brindaron.

“Tengo muchas ganas de salir al escenario y compartir e interpretar mis nuevas canciones con tanto fan guatemalteco”, agregó.

Medrano enfatizó que Perfecto, su nuevo álbum, está inspirado en lo perfecto que es para él estar aquí parados en una roca llamada Planeta Tierra, en medio de la nada del universo, disfrutando del privilegio de amar, de respirar, vivir, de escuchar el aire, el fuego y el mar, y amarnos a nosotros mismos.

“Mi reciente álbum es una pieza musical, pero va más allá debido a que también es un testimonio de la belleza de la vida y el poder transformador del arte”, dijo Medrano.

Según el artista colombiano, las 14 canciones que incluye su álbum, así como los distintos ritmos, están inspiradas en ese equilibrio que existe en el universo, para que tengamos el privilegio de disfrutar de todas las bendiciones que hay en la Tierra.

“Hay tanto qué disfrutar como el privilegio de respirar, la belleza del mar, amarnos los unos a los otros, incluso a nosotros mismos. De eso se trata Perfecto y se refleja en cada uno de los temas que incluye”, afirmó Medrano.

Con cada nota, el cantante colombiano le recuerda a su público la importancia de apreciar cada momento y demuestra su versatilidad. Además, indicó que cada canción es una exploración íntima de su sentir, tejida con letras poéticas y melodías cautivadoras.

“Son 14 canciones que están vinculadas con el realismo mágico y todo aquello que viene de lo onírico que permite una fusión para crear una experiencia sonora única”, añadió.

“Desde muy niño Gabriel García Márquez, al menos en Colombia, nos enseñó a apreciar el realismo mágico del que somos privilegiados en Latinoamérica. Él como experto de la escritura permitió que nos conectáramos en un mundo fascinante de sus letras, así como nos enseñó a darnos cuenta de que la magia está en nuestros alrededores y en la vida real. Eso fue lo que quise retratar en mis canciones, eso especial de vivir el aquí, el ahora y vibrar con el universo”, expresó.

Manuel Medrano ofrecerá concierto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Paola España Comunicaciones / Giorgio del Vecchio)

Cuándo es el concierto de Manuel Medrano en Guatemala 2024

El artista colombiano Manuel Medrano ofrecerá un concierto en el país, este viernes 19 de julio, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 20 horas.

Para ese show se habilitaron varias localidades, cuyas entradas tienen costos de Q585, Q775 y Q895, las cuales se puede adquirir en la web oficial de eticket.

“Insisto en que me encuentro muy feliz de poder cantar nuevamente en Guatemala con esta gira ´Manuel Medrano en concierto´, que me ha permitido recorrer varios escenarios, así que, si los guatemaltecos me lo permiten, interpretaré todas esas canciones que nos han conectado durante los últimos años y también canciones de Perfecto”, finalizó el artista colombiano.