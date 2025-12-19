Escenario
“Mapping Fantástico” abre la temporada de espectáculos 2025 en la Catedral Metropolitana con conciertos y presentaciones diarias
La Catedral Metropolitana se iluminó con “Mapping Fantástico”, el primero de 12 espectáculos abierto al público, que combina luz, arte digital y grupos invitados como parte del Festival Navideño en el Centro Histórico.
Una de las imágenes de la proyección del Mapping Fantástico en Catedral Metropolitana en el Festival Navideño 2025. El Cascanueces fue el tema principal. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Del viernes 19 al lunes 22 de diciembre, se invita a visitar la Catedral Metropolitana, ubicada en la 7a. avenida de la zona 1, para disfrutar del Mapping Fantástico. Se trata de una proyección que utiliza tecnología de video para transformar superficies reales en un escenario lleno de luz, color y magia.
El viernes se presentaron los primeros tres espectáculos, con funciones cada hora y una duración de ocho minutos cada una, además del concierto del grupo Casinos. La noche también se iluminó con un show de juegos pirotécnicos que sorprendió al público.
Las distintas imágenes proyectadas impactaron a los asistentes de todas las edades. El tema principal de la edición 2025 es El cascanueces, que se combina con creaciones visuales desarrolladas especialmente para este espectáculo.
Cada uno de los días programados incluye tres funciones, a las 19, 20 y 21 horas, además de conciertos y presentaciones de grupos invitados. “Queremos que cada vecino y visitante viva la magia de la Navidad en el corazón de nuestra ciudad. El Mapping Fantástico es una muestra del espíritu alegre, solidario y creativo de los guatemaltecos. Les invitamos a disfrutar juntos de este espectáculo que ilumina nuestra Catedral y celebra la unión de nuestras familias”, expresó el alcalde Ricardo Quiñónez, en las redes sociales de la municipalidad.
El Mapping Fantástico forma parte de los espectáculos tradicionales del Festival Navideño de la Municipalidad de Guatemala, que cada año convierte al Centro Histórico en un punto de encuentro lleno de alegría, arte y convivencia. Es organizado por personal municipal, desde la Subdirección de Convivencia Social.
¿Qué grupos se presentarán durante el Mapping Fantástico 2025?
La agenda incluye presentaciones de Legión, Noches de Marzo, Chicas Cumbieras, un concierto de marimba, así como la participación del grupo Baile Santa Rosita y el espectáculo de El Cascanueces. (Vea horarios abajo)
Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen espacio y disfrutar de las funciones completas.
Fechas y hora
Las funciones de mapping se realizan del viernes 19 al lunes 22 de diciembre, a las 19, 20 y 21 horas, acompañadas de presentaciones artísticas en distintos horarios.
Viernes 19 de diciembre
- Grupo Casinos
- 19 – 19.55 horas
- 20 – 20.55 horas
Sábado 20 de diciembre
- Legión
- 18 – 18.55 horas
- Noches de Marzo
- 19– 19.55 horas
Domingo 21 de diciembre
- Casca Nueces
- 16 – 17 horas
- Noches de Marzo
- 19 – 19.55 horas
- Chicas Cumbieras
- 20 – 20.30 horas
- Noches de Marzo
- 20.30 – 21.00 horas
Lunes 22 de diciembre
- Baile Santa Rosita
- 18 – 18.55 horas
- Marimba Orquesta
- 19 – 19.55 horas
- 20 – 20.55 horas
Lugar
Catedral Metropolitana, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
Precios y localidades:
Entrada gratuita
