“Mapping Fantástico” abre la temporada de espectáculos 2025 en la Catedral Metropolitana con conciertos y presentaciones diarias

Del viernes 19 al lunes 22 de diciembre, se invita a visitar la Catedral Metropolitana, ubicada en la 7a. avenida de la zona 1, para disfrutar del Mapping Fantástico. Se trata de una proyección que utiliza tecnología de video para transformar superficies reales en un escenario lleno de luz, color y magia.

El viernes se presentaron los primeros tres espectáculos, con funciones cada hora y una duración de ocho minutos cada una, además del concierto del grupo Casinos. La noche también se iluminó con un show de juegos pirotécnicos que sorprendió al público.

Las distintas imágenes proyectadas impactaron a los asistentes de todas las edades. El tema principal de la edición 2025 es El cascanueces, que se combina con creaciones visuales desarrolladas especialmente para este espectáculo.

Cada uno de los días programados incluye tres funciones, a las 19, 20 y 21 horas, además de conciertos y presentaciones de grupos invitados. “Queremos que cada vecino y visitante viva la magia de la Navidad en el corazón de nuestra ciudad. El Mapping Fantástico es una muestra del espíritu alegre, solidario y creativo de los guatemaltecos. Les invitamos a disfrutar juntos de este espectáculo que ilumina nuestra Catedral y celebra la unión de nuestras familias”, expresó el alcalde Ricardo Quiñónez, en las redes sociales de la municipalidad.

El Mapping Fantástico forma parte de los espectáculos tradicionales del Festival Navideño de la Municipalidad de Guatemala, que cada año convierte al Centro Histórico en un punto de encuentro lleno de alegría, arte y convivencia. Es organizado por personal municipal, desde la Subdirección de Convivencia Social.

Familias participan del espectáculo del Mapping Fantástico. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

¿Qué grupos se presentarán durante el Mapping Fantástico 2025?

La agenda incluye presentaciones de Legión, Noches de Marzo, Chicas Cumbieras, un concierto de marimba, así como la participación del grupo Baile Santa Rosita y el espectáculo de El Cascanueces. (Vea horarios abajo)

Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen espacio y disfrutar de las funciones completas.

Fechas y hora

Las funciones de mapping se realizan del viernes 19 al lunes 22 de diciembre, a las 19, 20 y 21 horas, acompañadas de presentaciones artísticas en distintos horarios.

Viernes 19 de diciembre

Grupo Casinos 19 – 19.55 horas 20 – 20.55 horas



Sábado 20 de diciembre

Legión 18 – 18.55 horas

Noches de Marzo 19– 19.55 horas



Una de las escenas del Mapping Fantástico inspirado en el cuento “El Cascanueces y el rey de los ratones”, del escritor Theodor Amadeus Hoffman. Fue escrito en 1816. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Domingo 21 de diciembre

Casca Nueces 16 – 17 horas

Noches de Marzo 19 – 19.55 horas

Chicas Cumbieras 20 – 20.30 horas

Noches de Marzo 20.30 – 21.00 horas



Lunes 22 de diciembre

Baile Santa Rosita 18 – 18.55 horas

Marimba Orquesta 19 – 19.55 horas 20 – 20.55 horas





Lugar

Catedral Metropolitana, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precios y localidades:

Entrada gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en es





