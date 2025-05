María José ofrecerá un concierto en Guatemala y promete “una terapia musical para expresarse y crear historias propias”

María José es una cantante y actriz mexicana que en la actualidad promociona Ahora o nunca, un EP (Extended Play) en el que aborda la temática del amor y los corazones rotos con su inigualable estilo.

María José es considerada por expertos de la industria de la música internacional, como una de las interpretes femeninas más talentosas y exitosas de habla hispana.

Conocida y recordada por su participación como voz principal en Kabah, uno de los grupos icónicos del pop en la década de 1990, la artista mexicana cuenta con tres décadas de trayectoria que la posicionan como una de las más admiradas en Latinoamérica.

En Ahora o nunca, su reciente producción discográfica, publicada el pasado 8 de mayo, María José sigue cantando a los enamorados y al empoderamiento femenino. Además, se encuentra con la promoción de su gira Libertad Tour y ofrecerá un concierto en Guatemala en el que compartirá con sus admiradores locales e interpretará sus nuevos temas y sus éxitos.

Recientemente la artista mexicana ofreció una entrevista a Prensa Libre y a través de una videoconferencia dio detalles del concierto que ofrecerá en el país.

“Quiero comenzar esta charla y compartirles que ya se habían tardado en invitarme. ¡Caray! Llevo tiempo queriendo ir para Guatemala y ahora por fin se me dio y por eso estoy feliz, muy contenta”, dijo María José desde la Ciudad de México.

La cantante, quien se ha posicionado como una de las solistas femeninas con mayor impacto en plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación masiva, confesó que tiene una conexión especial con el público guatemalteco y que, desde sus visitas con Kabah, ha tenido el deseo de regresar al país para compartir su propuesta individual.

“En verdad estoy muy contenta de poder llegar a Guate y llevarles mi música porque ya fui, pero con Kabah. Así que ya es hora de que me presente con mi exposición solista, con mis canciones y creo que vale la pena estar ahí, pisando esos terruños y con todos mis chapines hermosos que amo con todo mi corazón y que aparte les tengo un cariño entrañable”, agregó.

María José comentó que, durante sus anteriores visitas a Guatemala ha vivido cosas maravillosas y que ha compartido con personas con quienes en la actualidad sostiene amistad entrañable.

A propósito del concierto que ofrecerá en el país, el cual formará parte de Libertad, una giraque comenzó en el 2023 y que lleva más de 200 presentaciones, en su mayoría Sold Out (llenos totales), María José explicó que en su repertorio incluirá temas recientes y sus éxitos, los cuales aseguró, no pueden faltar y menos en una ciudad como Guatemala, en la que sus admiradores le han escrito y solicitado algunos en especial.

La cantante mexicana María José prepara concierto en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía María José)

“Regularmente en los conciertos que hago, no suelo poner todas las canciones nuevas porque, la gente apenas las está haciendo suyas. Además, gracias a las plataformas y a las redes sociales, me doy cuenta cuáles son las consentidas del público y cuáles son las que quieren escuchar. Me baso en las primeras 20 o 30 canciones que la gente escucha más, en cada plataforma y de esas selecciono”, agregó.

Acostumbrada a conectar con audiencias masivas y a derrochar energía en el escenario, María José indicó que, como será su primer concierto en Guatemala como solista, tiene preparado algo especial. Además, aseguró que tiene la claridad que en el país predomina mucho la música de México y que está agradecida por el apoyo que localmente se le ha brindado durante su carrera.

“Les aconsejo que vayan cómodos al concierto y dispuestos a expresarse como son, dispuestos a sacar esa adrenalina y a crear su historia propia. Tengan en cuenta que el show será como una terapia musical en donde llegarán siendo una persona y saldrán siendo otras”, dijo.

“También me gustaría que lleguen dispuestos a olvidar y a pasarla bien, sin condicionados a nada, que verdaderamente hagan suyo ese momento”, concluyó María José.

La cita

María José ofrecerá un concierto, el sábado 31 de mayo, a las 20 horas, en Forum Majadas, zona 11 de la capital.

Localidades

VIP - Q660

BLACK - Q865

AMEX - Q1,075

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de eTicket.