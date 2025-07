María Penella, nieta de Chespirito, comenta sobre la serie y la polémica con Florinda Meza

La actriz y comediante mexicana, de 29 años y nieta de Chespirito, María Penella, ha trabajado en telenovelas como El Hotel de los Secretos, Te acuerdas de mí y Mujer de Nadie.

Actualmente, es parte del equipo de la novela Regalo de Amor, donde personifica a Tomasa, el ama de llaves de la mansión De la Vega.

"Yo creo que él estaría muy orgulloso", dijo refiriéndose a cómo se sentiría Chespirito al ver la carrera de la actriz.

María Penella dijo a TVNotas sobre la bioserie Sin querer queriendo: "Vi el primer capítulo y estoy súper emocionada. Es muy lindo verlo. Siento mucho orgullo por Roberto y Paulina (sus tíos). Mucha ternura con mi madre, que puedan ver ese aspecto de su álbum familiar en la pantalla. Saber que le hacen un homenaje al mundo entero".

"No hay sorpresas. Él escribió su autobiografía. Al final son las historias que conocemos como familia", dijo la actriz y agregó que: "Es un producto de muchísima calidad".

También contó que le ofrecieron un papel para actuar en la bioserie, pero no lo aceptó porque prefirió "mantener una línea divisoria, porque hacer un papel requiere un trabajo emocional, psicológico". Y asegura estar feliz como espectadora.

Respecto a la polémica con Florinda Meza, dice que prefiere no involucrarse: "No puedo decir ni fu ni fa. Ni me meto. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Me llevaba bien con ella".