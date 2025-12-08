Maribel Guardia comparte anécdota insólita durante evento de belleza en Antigua Guatemala



Maribel Guardia es una de las celebridades que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo. La actriz costarricense, quien actualmente tiene 66 años, se mantiene activa en la industria.



Cómplices es el título de la serie en la que participa, disponible en la plataforma ViX, y que fue lanzada el 7 de noviembre. La historia gira en torno a cuatro mujeres —María José, Paula, Roberta y Stacy— que trabajan tras bambalinas en un programa de televisión. Los papeles son interpretados por Lucía Méndez, Maribel Guardia, Marjorie de Sousa y Laura Flores.



Además, la actriz produce contenido para sus redes sociales. Una de sus mejores amigas es Victoria Ruffo, con quien recientemente protagonizó una charla en la que Guardia recordó un episodio vivido en Guatemala.



Guardia relató en TikTok que se encontraba en un hotel en Antigua Guatemala durante un evento de belleza, hace algunos años:



“Estaba en un hotel muy lindo y veo arriba del cortinero una rata... Salta la rata y salí corriendo por todo el hotel, y la rata persiguiéndome”, contó.

También mencionó otra experiencia en su país natal, cuando tuvo un encuentro similar con un roedor en un día de lluvia.