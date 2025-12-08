Antes del Instagram: así fue creciendo el romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Antes del Instagram: así fue creciendo el romance de Katy Perry y Justin Trudeau

Viajes, cenas privadas, momentos captados por paparazis y una reciente publicación en redes sociales han sellado lo que ahora es oficial: Katy Perry y Justin Trudeau están juntos.

Fotografías de archivo del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante Katy Perry. El 6 de diciembre confirmaron su relación. (Foto Prensa Libre: EFE/AFP)

Desde el sábado 6 de diciembre, Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación pública después de que la cantante compartiera en sus redes una serie de imágenes juntos en distintos momentos.

La pareja viajó a Japón, donde se les vio compartiendo sushi —un detalle que llamó la atención mediática— apenas días después de que el ex primer ministro japonés Fumio Kishida publicara una foto en X junto a ellos, refiriéndose a Perry como la “pareja” de Trudeau.

Los medios especializados han catalogado esta relación como una de las sorpresas más notables de 2025: un vínculo inesperado que une el mundo del espectáculo y la política.

¿Cuándo comenzó la historia?

Perry se separó de su prometido, Orlando Bloom, en junio, mientras que Trudeau se separó de su esposa, Sophie Grégoire, en 2023, después de casi 20 años de matrimonio.

La pareja comenzó a generar rumores de un romance desde julio pasado, luego de ser vistos en una cena en Montreal. También dieron un paseo por Mount Royal Park, un parque inaugurado en 1876, ideal para admirar una gran variedad de plantas y aves o disfrutar de actividades al aire libre. Trudeau fue visto en la gira Lifetimes de Perry en Canadá.

En octubre, TMZ publicó fotos donde se ve a la cantante luciendo un elegante traje de baño negro de una pieza, mientras está con Trudeau, abrazados y besándose.

El 25 de octubre, durante el cumpleaños 41 de Perry, se vio a Trudeau cantando el pastel junto al círculo más cercano de la cantante. También salieron en una cita en París, Francia, donde asistieron a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris, mientras los paparazos los esperaban afuera.

