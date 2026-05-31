Marilyn Monroe a los 100 años: películas, legado y curiosidades de la actriz

Más de seis décadas después de su muerte, Marilyn Monroe sigue apareciendo en pinturas, novelas, películas y canciones. La imagen de la actriz se ha transformado en un símbolo cultural que trasciende su propia vida y que distintos autores utilizan para reflexionar sobre la fama, la belleza o los mitos contemporáneos.

Andy Warhol fue uno de los primeros artistas en comprender el potencial simbólico de Marilyn. El artista utilizó por primera vez su imagen el mismo año de su muerte, en 1962. Una de las fotografías promocionales de la actriz en Niagara (1953), con los ojos entrecerrados y los labios abiertos, apareció desde entonces en numerosas serigrafías, como Gold Marilyn, Marilyn Diptych o One Hundred and Fifty Multicolored Marilyns.

Esas repeticiones de su rostro en colores brillantes acabaron convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del arte pop. Sobre ese trabajo basado en la repetición, Warhol decía: «Cuanto más miras exactamente lo mismo, más se desvanece el significado y más vacío te sientes».

Warhol fue el primero, pero no el último. Artistas como James Rosenquist, Richard Hamilton o Pauline Boty también recurrieron a su figura para sus obras. Con el paso de los años, Marilyn pasó a formar parte del repertorio visual del arte contemporáneo, al nivel de otras imágenes icónicas del siglo XX.

Incluso, una exposición en la National Portrait Gallery de Londres, que se inaugura esta semana, reúne parte de estos cuadros, acompañados de numerosas fotografías con motivo del centenario del nacimiento de la actriz.

En el cine, la influencia de Monroe sigue siendo visible. Numerosas películas y series han recreado o parodiado escenas asociadas con la actriz, como el vestido blanco levantado por el aire en The Seven Year Itch o el número musical de Diamonds Are a Girl’s Best Friend. También ha habido muchas producciones sobre su figura.

Entre los homenajes más famosos de la cultura popular a estas escenas se encuentra el videoclip de Material Girl, de Madonna, que reproduce deliberadamente la estética de Marilyn en una de las secuencias más célebres de Gentlemen Prefer Blondes.

Las referencias a Marilyn se extienden por películas de animación y anuncios publicitarios, tanto de manera evidente como sutil. En películas ambientadas en Hollywood o centradas en la cultura de la celebridad, Monroe suele aparecer como símbolo de una época o como representación de los costos de la fama. Su imagen funciona como una especie de atajo narrativo que permite evocar todo un universo cultural.

Pero cuáles son parte de esas películas que se recuerdan de laactriz. Según registros la actriz filmó 14 películas entre 1947 y 1961.

1 Los caballeros las prefieren rubias (1953)

En la película dirigida por Howard Hawks, Lorelei y Dorothy son dos cantantes que hacen un crucero desde los Estados Unidos a París. Una rubia y otra morena, con su belleza y encanto seducirán a todo el pasaje. Lorelei tiene el objetivo de casarse con un millonario, pero hay un inconveniente: tiene un novio cuyo padre contrató un detective para descubrir su juego.



2. Una Eva y dos Adanes (1959)

En esta película dos músicos son testigos de un crimen y se dan a la fuga disfrazados de mujeres en una banda femenina, pero las cosas se complican.

3. La comezón del séptimo año (1955)

Como miles de neoyorkinos, Richard Sherman (Tom Ewell) se ha quedado trabajando en agosto mientras su mujer e hijos disfrutan de unas gratas vacaciones en la playa. Siguiendo las recomendaciones de su esposa, está dispuesto a dejar de fumar, de beber, a acostarse pronto y sobre todo a no echar una cana al aire. Pero la tentación aparece cuando conoce a una despampanante vecina (Marilyn Monroe), tan sexy como ingenua.





4. Río sin retorno (1954)

Matt Calder (Robert Mitchum) llega a un campamento minero para hacerse cargo de su hijo de nueve años, Mark, y agradecer a Kay (Marilyn Monroe) por cuidarlo. Padre e hijo se dirigen a la granja que ha comprado junto a un caudaloso río pero su tranquilidad es interrumpida por la llegada de Kay, acompañada de Weston, un jugador profesional que huye con los caballos dejándoles indefensos ante el ataque de los indios. Su única salida es huir en la balsa que, a duras penas, resiste el envite de las aguas bravas.





5. Bus Stop (1956)

Un vaquero que participa en rodeos se enamora de una cantante que sólo piensa en triunfar en Hollywood. Él, por el contrario, sueña con fundar una familia y retirarse a su rancho a criar ganado.