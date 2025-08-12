De Julia Roberts a Lady Gaga: historias sorprendentes zurdos famosos

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo para concientizar a la población mundial respecto a los problemas que las personas zurdas viven en su día a día, desde el uso de un cuaderno espiral hasta el manejo de instrumentos musicales.

Un artículo de The Conversation describe que lo derecho se asocia con destreza, competencia y corrección, mientras que lo izquierdo está cargado de connotaciones negativas. "De hecho, zurdo, según la RAE, es sinónimo de maligno, siniestro, perverso o amenazador, consideración presente desde tiempos remotos", dice el artículo.



Según el metaanálisis Human Handedness, solamente alrededor del 10% de la población mundial es zurda y ese porcentaje podría ser más alto, destaca National Geographic.

Las personas zurdas se identifican por su lateralidad manual, que utiliza preponderantemente el lado izquierdo de su cuerpo (manos, ojos, piernas y pies). Esta característica está correlacionada con el funcionamiento de otras áreas del cerebro que las hacen una población heterogénea que debe estudiarse más a fondo desde el punto de vista cerebral, considera Feggy Ostrosky Shejet, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.

La lateralidad manual tiene que ver con las vías en el cerebro que controlan la parte derecha del cuerpo y están cruzadas, así que dirigen el lado izquierdo. En contraparte, las vías del lado izquierdo dirigen el lado derecho del cuerpo.

Debido a que el porcentaje de zurdos es bajo, algunos nombres han destacado por ser zurdos. Entre ellos están Adolf Hitler, Marilyn Monroe o Charles Chaplin.

Otros de los nombres que se mencionan son Albert Einstein, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Paul McCartney y Maradona, por mencionar algunos. Aquí compartimos otros famosos que se distinguen por este rasgo.

1. Julia Roberts

Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Georgia, Estados Unidos. Es una actriz y productora, conocida por Mujer bonita (1990), Las vueltas del destino (2013) y Closer. Llevados por el deseo (2004). Está casada con Daniel Moder desde el 4 de julio de 2002. Tienen tres niños. Ha estado casada con Lyle Lovett.

2. Barak Obama

Cuando Barack Obama fue elegido presidente en 2008, se convirtió en el primer afroamericano en ocupar el cargo. Obama enfrentó importantes desafíos durante sus dos mandatos. Sus principales logros políticos incluyeron la reforma sanitaria, el estímulo económico, la reforma bancaria y la protección del consumidor.

n visitante del Museo de Bellas Artes de Boston contempla el retrato del expresidente estadounidense Barack Obama. (Foto Prensa Libre: EFE)

3. Angelina Jolie

El 4 de junio pasado la reconocida actriz cumplió 50 años. Angelina Jolie a lo largo de su carrera ha interpretado múltiples papeles. Es una actriz y productora, conocida por Maléfica (2014), Inocencia interrumpida (1999) y El sustituto (2008). Ha estado casada con Brad Pitt, Billy Bob Thornton y Jonny Lee Miller.

4. Príncipe Guillermo

El Príncipe de Gales es el heredero al trono y el hijo mayor de Su Majestad el Rey y Diana, Princesa de Gales. Está casado con la Princesa de Gales, Kate, con quien tiene tres hijos: el Príncipe Jorge, la Princesa Carlota y el Príncipe Luis. La residencia oficial de la familia es el Palacio de Kensington. Su Alteza Real lleva a cabo diversas actividades y proyectos benéficos y desempeña funciones públicas y oficiales en apoyo del Rey, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

El príncipe Guillermo tiene una agenda ocupada en el año. (Foto Prensa Libre: EFE)

5. Lady Gaga

The Fame , lanzado el 19 de agosto de 2008, presentó al mundo a Lady Gaga y redefinió la música pop con su audaz fusión de electro-pop, synth-pop y glam rock. Gaga creó un sonido que combina un toque teatral con ritmos bailables, estribillos pegadizos y sintetizadores programados y analógicos.