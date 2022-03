Marimba de Bellas Artes: autoridades restituyen a director Fernando Vásquez y esto es lo que se sabe sobre el caso

Bajo la administración del músico Vásquez se concluyó el edificio de la Escuela Nacional de la Marimba, construcción que comenzó en el 2006 y que quedó abandonada por 10 años hasta que se retomó en el 2016 y se concluyó dos años más tarde.

El edificio tiene tres niveles. En el primero se planificó desde el principio un museo dedicado a la marimba y en el segundo se ubican un auditorio, cuatro salones de clase y además una terraza para conciertos al aire libre.

Un caso controversial

En el 2019 Vásquez fue destituido. Según fuentes consultadas, el personal de la institución hizo denuncias por problemas administrativos y casos de acoso laboral tanto a las autoridades del Ministerio de Cultura en su momento, así como a entes externos como la Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público y a la Contraloría de Cuentas.

Entre las denuncias se mencionaba ausencias a los ensayos para los conciertos, se tuvo una alta rotación de personal, el uso de instrumentos del gobierno para proyectos personales, además de otros eventos como la compra de ocho pasajes de avión a Francia en los que solo siete personas viajaron y procesos administrativos injustos en contra de los trabajadores, entre otros acciones de los que se han presentado pruebas al respecto.

En cierta ocasión los integrantes de la marimba hicieron una denuncia pública en un concierto en el que estuvo presente el ministro de cultura en esa ocasión, Élder Suchité y antes de la destitución lo enviaron a otra dependencia, siempre relacionado.

Integrantes del Sindicato de Artistas del Estado de Guatemala, Siadeg, quienes han dado acompañamiento al caso, expresan que estas pruebas no llevaron el debido proceso y no llegaron a las autoridades. Algunos integrantes de la Marimba de Bellas Artes se sienten preocupados por la restitución de Vásquez.

Actualmente se envió un documento o memorial con la información mencionada y las denuncias al Ministerio de Cultura y Deportes.

Los integrantes declaran que esto en ningún momento quiere poner en tela de juicio la calidad musical de Vásquez porque eso no se relaciona con el caso sino únicamente en la problemática administrativa que se generó en su mandato.

El Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social mediante resolución de fecha 13 de diciembre de 2021 libra mandamiento y acta de reinstalación para que el Ministro Ejecutor se apersone y cumpla con la reinstalación del Trabajador Fernando Isabel Vásquez Hernández en su respectivo puesto de trabajo y en las mismas condiciones. En concepto de multa el Ministerio de Cultura y Deportes debe pagar la cantidad de Q.89,771.10

A la fecha Vásquez todavía no ha sido instalado oficialmente y se encuentra en el proceso del mismo. Él explica que actualmente no puede dar mayores detalles por estar todavía en una fase interna y administrativa y el Ministerio de Cultura y Deportes todavía no ha dado mayores detalles para no interferir en ello.

“El proceso de la reinstalación ha estado llevándose por tres años y se tiene una resolución de juez que está a mi favor y que por la pandemia se alargó el tiempo. Desconozco cómo se está trabajando en el Ministerio de Cultura y no he tenido contacto con los integrantes de la marimba…cuando las autoridades lo consideren van a convocarme”, agrega Vásquez.

Además de asegurar que cuando sucedió la remoción del puesto pasaron algunas cuestiones fuera de la parte artística, de manera administrativa…”no me presté y el resultado fue la remoción del cargo, pero no he sido objeto de ningún tipo de hallazgo por parte de contraloría por ninguna falta administrativa y de lo contrario esta parte de proceso judicial no estaría a mi favor”, expresa.

La salida de Velásquez

Con la reinstalación de Vásquez salió del cargo José Domingo Velásquez, quien tenía 25 años de ser integrante de esta marimba y tenía dos de estar al frente de la institución.

Velásquez aclara que no salió de su puesto por hacer algo incorrecto o falta, sino por la decisión de las autoridades.

Recientemente Vásquez hizo la denuncia que a finales de enero pasado, el Ministerio de Cultura y Deportes solicitó a la Escuela Nacional de la Marimba, mediante una notificación, que recibiera en sus instalaciones a la Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura. La marimba fue instalada en el museo, que después de poco más de tres años sería inaugurado de manera formal el 4 de febrero último.

Las autoridades precisaron que se debía a reparaciones en el Palacio de la Cultura, y aunque se indicó que es temporal, no hay una fecha para concluir las obras.

El traslado de la marimba de concierto se llevó a cabo en los primeros días de este mes y para ello debieron reacomodar las piezas del museo en el área de documentación y biblioteca, a donde ya no se puede entrar o se hace con dificultad. Además, allí también se colocaron los archivos y pertenencias de la nueva marimba, y el espacio no tiene acústica para los ensayos.

La Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura tenía 24 años años de permanecer en las mismas instalaciones. En el 2015 también surgió un problema cuando las autoridades intentaron trasladarla al Campo de Marte, pero quedó sin efecto porque no contaba con un lugar apropiado.

El museo había sido una propuesta desde el origen de la construcción de estas instalaciones y ya estaba montado.

El Ministerio de Cultura y Deportes asegura que el despido únicamente obedece a las órdenes del juzgado del caso de Vásquez y que el despido de Velásquez no está relacionado con la reciente denuncia.

Sobre la marimba

La Marimba de Bellas Artes es una institución artística que en sus 42 años de trayectoria ha proyectado el instrumento nacional en distintos ámbitos, caracterizada por el tratamiento especial que da al repertorio, el cual abarca la música de distintos géneros, épocas y lugares, buscando nuevas alternativas para nuestra marimba, declarada Instrumento Nacional, Símbolo Patrio y Patrimonio Cultural de las Américas.

La proyección de la marimba se ha llevado a cabo a través de conciertos de gala y didácticos. Cuenta con alrededor de 20 producciones discográficas y un DVD, así como la recopilación y publicación de textos, métodos y colecciones de partituras.

La música de marimba ha llegado a todos los departamentos y se ha presentado en importantes escenarios de 30 países en cuatro continentes. Entre ellos, Cuba, Polonia, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Egipto y Japón.