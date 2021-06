Más de la boda de “El Canelo” Álvarez (una revelación de Maná, costó y otros detalles del evento)

El campeón mundial de peso supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Saul "Canelo" Álvarez y su esposa Fernanda Gómez, se besan al salir de su boda en la catedral de Guadalajara, estado de Jalisco (México). (Foto Prensa Libre: EFE/Francisco Guasco)

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, mejor boxeador libra por libra a día de hoy, se casó el pasado 22 de mayo con su pareja Fernanda Gómez en una ceremonia privada en la Catedral de Guadalajara, occidente de México.

A dos semanas de esta unión surgen nuevos detalles de esta unión especial. El campeón de 30 años, se unió en matrimonio religioso con la joven de 24 años con quien tiene una hija. Una semana antes contrajeron su boda civil en el estado de Nayarit.

Para sus seguidores sorprendió la ceremonia en la Catedra, en el centro histórico de Guadalajara a donde llegaron famosos como J.Balvin y Prince Royce. Algunos curiosos se hicieron presentes.

Se siguen dando detalles de esa lujosa boda. Por ejemplo, Infobae publicó que se había dicho el costo de las agrupaciones que se presentaron en el evento, en donde se aseguraba que Maná, la Banda el Recodo y Los Ángeles Azules recibieron su sueldos que oscilan entre US$ 400 mil (cerca de Q3 millones) y 70 mil dólares (más de Q500 mil).

El vocalista de Maná, Fher Olvera, ha hablado y compartió que no es así, contó que la presentación se hizo como un acuerdo de amigos, en la que se tendrá una colaboración de un videoclip musical y acceso preferencial a algunas de sus cotizadas peleas.

“Cobrar, no vamos a cobrar, mejor algún día nos haces un videito con nosotros y me pasas a una pelea y me das al mejor sitio y listo”, confesó el cantante mexicano.

Además el famoso cantante también aseguró que no tocaban en bodas y que tenían años de no presentarse así. Olvera también compartió que el boxeador pidió como vals Bendita tu luz y la de Mi verdad.

En la boda Los Ángeles Azules cantaron sus éxitos17 Años, El Listón de Tu Pelo, y Cómo Te Voy a Olvidar. La fiesta terminó con al amanecer con La Banda El Recodo e hicieron un dueto con la estrella de la bachata, Prince Royce.

Este vídeo del programa Hoy da un resumen de esta boda considerada la boda del año.