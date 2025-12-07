Más que columnas: “El hombre de la valija y los últimos años”, la obra donde Luis Aceituno reflexiona sobre la vida, el tiempo y la muerte

Diciembre marcará la presentación del libro El hombre de la valija y los últimos años, una recopilación de columnas y escritos de Luis Aceituno correspondientes a sus últimos cinco años de producción. La compilación estuvo a cargo de la escritora Gloria Hernández, Premio Nacional de Literatura 2022 y pareja del autor. El título retoma el nombre de una obra de teatro que Aceituno escribió en su juventud.

Dividido en cinco secciones —desde Puntos de partida hasta Recalada final—, el volumen ofrece una mirada privilegiada de Aceituno sobre la literatura guatemalteca, la política nacional, las propuestas estéticas internacionales y sus memorias personales.

“Luis Aceituno fue uno de esos testigos excepcionales que tienen la capacidad de traducirnos el mundo”, escribe Adolfo Méndez Vides en el epílogo. “Su prosa, bonachona y erudita, desprovista de solemnidad, nos ayudaba a entender Guatemala cada semana.”

Una fecha imborrable

El 8 de diciembre de 2025 se cumplirá un año del fallecimiento de Luis Antonio Aceituno Solórzano. Pasó menos de una semana hospitalizado y murió de un paro cardíaco, hecho que tomó por sorpresa al gremio cultural y periodístico.

La fecha tenía un valor simbólico para el escritor. Justamente ese día, pero de 1980, fue asesinado el ex Beatle John Lennon, suceso con el que tituló un libro. Aceituno murió 44 años después.

Gloria Hernández recuerda que fue un año de emociones intensas. Se encontraba fuera del país por razones de salud, aunque se comunicaban diariamente por teléfono. Algunas personas cercanas lograron visitarlo, pero debido a su estancia en cuidados intensivos, no era fácil acceder.

“Estaba preocupado porque era diciembre y aún no habíamos comprado los regalos. Me dijo en un video: ‘Ya vení a traerme’”, recuerda Hernández.

“Nunca imaginamos un desenlace tan repentino. Fue inesperado”, añade. Al regresar, encontró el apartamento con las huellas de su cotidianidad: una taza de café, colillas de cigarrillos, su pijama en la cama, las pantuflas… “Es impactante llegar a un lugar así, sabiendo que esa persona ya no volverá”.

Del lugar se retiraron cerca de 60 cajas con libros. Los títulos, al igual que sus discos, fueron donados a Ana Cofiño. Serán parte de una biblioteca que se inaugurará en 2026, en El Pensativo, como centro cultural.

El proyecto póstumo

Después de resolver los aspectos legales, Hernández se enfocó en concluir los proyectos literarios inconclusos. Entre ellos, la publicación de Un viaje al otro mundo, pasando por otras partes de Pepe Milla, una antología bajo el sello Piedra Santa, dirigida por Aceituno como parte de una colección renovada.

También cerró el último número de la revista Literaria, también de Piedra Santa y dedicada a reunir testimonios de escritores y amigos sobre el autor.

“Revisé sus computadoras, avisé a amistades dentro y fuera del país, ordené la correspondencia, localicé textos. Entre todo eso me di cuenta de que sus columnas estaban dispersas”, explica. El Consejo Cultural de la Municipalidad de Guatemala propuso hacer un nuevo libro, ya que el anterior —El día que mataron a John Lennon y otras historias del lado b— solo cubría hasta 2009.

“Había demasiado material. Para abarcarlo todo se habrían necesitado al menos tres tomos. Por eso decidí incluir únicamente las columnas de 2020 a 2024”, aclara.

Hernández eliminó textos coyunturales —política, deportes, noticias pasajeras— para preservar lo literario. “Fui quitando fechas y referencias inmediatas. Organicé por temas. Leí todo varias veces. Luego trabajé con Adolfo Méndez Vides y Philippe Hunziker, quien fue el editor. Carlos López, Premio Nacional de Literatura (2012), se encargó de la corrección”.

Al revisar el material, descubrió un motivo recurrente: la muerte. “Tal vez no lo había notado antes, porque hubiera sido muy doloroso. También porque estábamos inmersos en la vida cotidiana”, agregó Hernández. Esa reflexión final se convirtió en la última sección del libro: Recalada final. También se incluyeron textos sobre su infancia, sus afinidades personales, libros, cineastas y música preferida. “El libro quedó ordenado dentro del fluir libre de pensamiento que lo caracterizaba. No es rígido, es espontáneo. Como era él”, expresó.

También se incorporaron algunos poemas inéditos. “Decidí no publicar el poemario completo, por respeto a su voluntad”, precisa Hernández. “Siempre me decía, en broma, que no me lo permitiría.”

La portada del libro que guarda las columnas de cinco años de Luis Aceituno. (Foto Prensa Libre: cortesía Sophos)

El libro tiene dos versiones: una con cintillo verde que será distribuida gratuitamente durante la Feria Municipal del Libro, el 9 de diciembre, y otra sin cintillo, con portada azul. Ambas tiene un retrato de Daniel Mordzinski. El libro estará a la venta a partir del 15 de diciembre.

"Tenemos 50 años de conocernos, me dijo mi bro; 54, lo corregí. ¿Tan viejos estamos?, me preguntó. Lo suficiente como para contarle a las nuevas generaciones que ya sobrevivimos a un terremoto, a una guerra o más, a la viruela, al sarampión, a la tos ferina, al coronavirus, aunque a este último mejor dejémoslo en suspenso... También sobrevivimos a la Antigua Guatemala… Purititos sobrevivientes del fin de milenio[…]", Luis Aceituno

Actividades conmemorativas

En estas fechas se presentará el libro en actividades especiales.

Miércoles 10 de diciembre , a las 17 horas , en La Teca, Biblioteca para Todos, participarán Gloria Hernández, Adolfo Méndez Vides y Ana Carolina Alpírez.

, a las , en La Teca, Biblioteca para Todos, participarán Gloria Hernández, Adolfo Méndez Vides y Ana Carolina Alpírez. Lunes 15 de diciembre, a las 19 horas, presentación oficial en Sophos, con participación de Hernández, Méndez Vides y Gustavo Berganza.

Un repaso por la vida de Luis Aceituno