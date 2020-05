Mayo: Netflix trae estrenos de películas y series

Los estrenos de mayo traen películas, series y documentales. (Foto Prensa Libre: Netflix)

Netflix tiene un catálogo amplio y durante la cuarentena que vive el mundo también es una opción para quedarse en casa y disfrutar de las propuestas.

El famoso servicio de streaming trae producciones originales, así como series, películas y documentales. Aquí van algunas sugerencias.

Series

Hollywood (1/5/2020)

Después de la Segunda Guerra Mundial un grupo de aspirantes a actores y cineastas harán de todo por cumplir sus sueños en la industria del espectáculo.

White Lines (15/5/2020)

Una mujer se aleja de su vida tranquila en Manchester y viaja a Ibiza para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

Muertos para mí (8/5/2020)

Es la segunda temporada de esta serie. Jen es una viuda y busca a la persona que atropelló a su esposo, mientras su amiga Judy es optimista y rara que oculta algo. ¿Qué giro dará esta historia?

Billions (4/5/2020)

Esta es la quinta termporada de esta serie. El abogado Chuck Rhoades comienza una investigación implacable contra el millonario Bobby Axelrod, dedicado a todo tipo de negocios.

Valeria (8/5/2020)

Una escritora sumida en una crisis creativa y con su pareja. Recibe el apoyo de tres amigas quienes están autodescubriéndose. Está basada en las novelas de Elísabet Benavent.

Chichipatos (15/5/2020)

Es la fiesta de un líder criminal y un mago lo desaparece sobre el escenario, pero…no lo puede traer de regreso. ¿Qué más pasará en este acto de magia?

Rosario Tijeras (versión mexicana): Temporada 3 (15/5/2020)

La temporada final de esta serien en la que Rosario se ve obligada a trabajar con la policía para capturar al Ángel tras el secuestro de su hija de cinco años, Ruby.

Dinastía: Temporada 3 (23/5/2020)

Esta será la tercera temporada de esta serie que sigue a dos familias millonarias norteamericanas. La nueva versión de la icónica novela que sigue a dos familias ricas de EE. UU. Los Carrington y los Colby luchan no solo por controlar su fortuna, también a sus hijos.

Películas

Batman inicia (1/5/2020)

Después de la muerte de sus padres, el joven heredero Bruce Wayne se convierte en un vengador enmascarado que lucha contra las fuerzas del mal en Ciudad Gótica. La plataforma también tiene a partir de hoy Batman: El caballero de la noche y Batman Vs Superman: el origen de la justicia.

Si supieras (1/5/2020)

La inteligente Ellie Chu tiene 17 años y acepta escribir una carta de amor para un atleta, pero no esperaba convertirse en su amiga, ni enamorarse de la misma persona.

Todo el día y una noche (1/5/2020)

Un joven sentenciado a cadena perpetua rememora las personas, las circunstancias y el sitema que jugaron en su contra y lo llevaron a cometer el crimen que lo condenó.

Sra. Asesina en serie (1/5/2020)

Encarcelan a un médico por una serie de asesinatos, su leal mujer se dispone a cometer un crimen idéntico par probar su inocencia.

18 regalos (8/5/2020)

Una mujer embarazada que padece cáncer terminal deja dieciocho regalos para que su hija reciba en cada uno de sus cumpleaños hasta alcanzar la mayoría de edad.

La otra Missy (13/5/2020)

Tim invita a la mujer de sus sueños a un retiro laboral en Hawái. Pero al parecer la invitación no llegó a la personas correcta.

Annabelle (26/05/2020)

John Form hace un regalo para su esposa embarazada, una muñeca llamada Mía. Pero la pareja es atacada por una secta que los ataca y hacen un conjuro que pondrá a la familia en un verdadero problema.

Documentales y especiales

Becoming: First Look (6/5/2020)

El documental de Michelle Obama llega a Netflix. La exprimera dama relata todo lo relacionado con su libro Mi historia. Verá el lado íntimo de Michelle Obama.

Buen viaje: Aventuras psicodélicas (11/05/2020)

Un divertido documental que explora, a través de animaciones y recreaciones, cómo serían las experiencias psicodélicas junto a famosos.

