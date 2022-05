“Me agarró del cuello”: Amber Heard narra cómo Johnny Depp la habría golpeado y amenazado con matar

“Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que yo escribí“, fueron las palabras con las que Heard da inicio con su testimonio, haciendo referencia al artículo del Wahington Post hecho en 2018, además de afirmar que estar en el juicio es un momento “profundamente doloroso”.

El testimonio de Heard tuvo una duración de tres horas, en donde afirmó que Depp era un hombre violento, agresivo, incapaz de controlar sus ataque de ira ni tampoco sus problemas con el abuso de sustancias.

Heard menciona el viaje que tuvo con Depp en Las Bahamas, donde comenzaron a discutir debido a que Depp le reprochó que ella comentara a su hijo de los problemas de adicción a las drogas que tenía el actor.

“Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza“, aseguró Heard.

También comentó que al inicio de su relación, Depp era la persona más cariñosa que había conocido. “Cuando estaba con él me hacía sentir la persona más bonita del mundo, me sentía vista, me hacía sentir como un millón de dólares“.

Inmediatamente después comentó sobre la primera vez que el actor la habría golpeado, siendo en el departamento de Depp y provocado porque ella se había reído de un tatuaje suyo, concretamente el de su brazo derecho que dice “Wino Forever”. “Ojalá hubiera tenido el valor de irme, pero no lo hice“.

Heard también mencionó varios episodios en donde Depp se comportaba de manera irracional y agresiva con ella cuando estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Comenta que en mayo de 2013, Depp le realizó una “inspección de cavidades” en sus partes íntimas. Según comenta Heard, porque Depp estaba buscando droga.

Actualmente, Johnny Depp pide a su expareja US$50 millones por daños y perjuicios. Heard, por su parte, ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama US$100 millones.