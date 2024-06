La canción Un x100to, colaboración entre Grupo Frontera y Bad Bunny, se convirtió en una de las más populares y exitosas de todo el año 2023.

Este tema hizo que la agrupación mexicana lograra posicionarse en el plano internacional y alcanzara un nivel de fama nunca antes visto.

No obstante, la grabación de esta canción también supuso uno de los momentos de más nervios en la vida de cada uno de los integrantes de Grupo Frontera.

Por medio de una entrevista, el grupo de música regional mexicana reconoció que, al momento de grabar el videoclip de Un x100to, llegaron a sentir “miedo” al conocer en persona a Bad Bunny.

En ese momento, ninguno de los integrantes de Grupo Frontera sabía que el cantante puertorriqueño cantaría con ellos esta canción ni que se presentaría al set para participar en el video musical.

Lea también: Paquita la del Barrio y Edén Muñoz en Guatemala 2024: Un concierto con rancheras, baladas y sorpresas en el país

"No sabíamos que era una colaboración. Ya teníamos la canción grabada sin Bad Bunny; estábamos ya con sombrero y nos dijeron que nos esperáramos tantito. A lo lejos se veía un vato alto y guapo", revelaron en una charla con Gabo Ramos.

Además, Payo, el vocalista de esta agrupación, aseguró que sus nervios, al tener a uno de los artistas más populares del mundo a su lado, eran tan grandes que no podían ni moverse durante las primeras tomas.

"La primera toma era inservible porque todos estábamos ca*****. Él no sabía que nosotros no sabíamos. Estábamos mega asustados porque no queríamos que se supiera nada porque era la colaboración más grande. Ni a nuestro equipo, ni a nuestros amigos les dijimos", mencionó.

Lea más: Christian Nodal y Ángela Aguilar: las fotografías que podrían confirmar su amorío

Para finalizar, Grupo Frontera recordó que, antes de conocer a Bad Bunny, con quien entablaron una buena amistad, todos tenían miedo de tan solo verlo a los ojos.

“A mi me daba miedo verlo. Y dos semanas después nos subimos a cantar con él”, concluyeron.