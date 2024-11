“Me faltaron el respeto y actuaré con el peso de la ley”, Ángela Aguilar amenaza a sus detractores

Sin duda alguna, el 2024 fue uno de los años más polémicos y controversiales para la carrera de la cantante mexicoestadounidense Ángela Aguilar, quien vio como su vida dio un giro de 180 grados al momento de confirmar su relación con el músico mexicano Christian Nodal, conocido por los altercados con sus parejas.

La especialista en el género de música regional mexicana aparentemente ha llegado a su límite y no aguantará más odio en redes sociales, ni comentarios sobre su relación con el mariacheño, quien es criticado a diario por supuestamente haberle sido infiel a la madre de su única hija, la rapera argentina Cazzu, con Ángela Aguilar.

Cuando se anunció públicamente el noviazgo entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar, se desató un odio masivo en las plataformas digitales hacia los cantantes mexicanos, a tal punto que después de haberse casado en secreto, Ángela ha llegado a ser abucheada durante sus presentaciones en vivo, afectando directamente su salud mental.

La situación se ha salido de control y hasta el padre de la intérprete, el ganador del Premio Grammy, ha tenido que salir a defender a su hija en más de una ocasión con la intención de apaciguar el calor del momento, sin embargo, la estrella en el paseo de Hollywood también ha sido criticado por no haber educado correctamente a Ángela.

La amenaza de Ángela a sus detractores

Cuando la lluvia de críticas comenzó a llegar a la vida de Ángela Aguilar, la cantante mexicana dio una entrevista en donde aclaró que la ex-pareja de Nodal, Cazzu, estaba al tanto del nuevo romance; no obstante, la rapera argentina salió a desmentirla, asegurando que no sabía nada sobre la situación de aparente infidelidad.

Ante esta circunstancia, los internautas han decidido traer a la luz un video antiguo en donde Ángela Aguilar habla sobre el respeto tan solo unos meses antes de anunciar su relación con el músico norteño. A pesar de las especulaciones, el video no es reciente, aunque en redes sociales se esté compartiendo como si fuera nuevo.

Denuncian a los publicistas de Ángela Aguilar por intentar censusar a la prensa mexicana

En el extracto se puede observar a la hija de Pepe Aguilar hablando sobre como el respeto es lo más importante que existe, sin importar la persona que sea, ya que el valor que reconoce, aprecia y acepta las cualidades y derechos de los demás, es una señal de paz, equilibrio y tranquilidad, tanto en el interior como con la sociedad externa.

Tras hablar sobre la importancia del mismo, la cantante aseguró que a ella le habían faltado el respeto y por eso iba a tener que actuar con "todo el peso de la ley", además de indicar que su tía era su representante legal y no iba a dejar que nadie tratara mal a su sobrina, ni en persona, ni en redes sociales u otras plataformas.

"Yo creo que tengo una gran responsabilidad porque tengo una plataforma bastante grande con mucha gente que me apoya, que me quiere y que están pendientes de mí. Soy una persona privilegiada porque tengo una familia que me escucha, unos amigos que me defienden y unos fans que se preocupan", agregó la cantante.

Los detractores de Ángela Aguilar han decidido utilizar sus mismas palabras para atacarla, asegurándole que ella no había respetado la relación de Christian Nodal con Cazzu y que además, ella había sido la razón de la ruptura entre los artistas, dejando a su hija recién nacida sin un padre presente en su vida como una bebé.