“Mejor que no cante”: Qué hizo Miguel Bosé para desatar varias críticas, preocupación y polémicas

El cantante Miguel Bosé ha provocado diversas reacciones tras su aparición en un programa musical de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

La aparición de Miguel Bosé como “coach” en un programa de música mexicano provocó muchísimas críticas y despertó la preocupación de sus seguidores.

La participación del cantante en el programa dio de qué hablar en las redes sociales, ya que varios usuarios comentaron sobre el deterioro de su voz y que no se le entendía al hablar.

Últimamente, el artista se ha mantenido en polémica, entre otras cosas, por los rumores sobre su estado de salud y su postura negacionista alrededor de la pandemia.

Lea más: Qué es en realidad GAVI, la razón por la que Miguel Bosé ha arremetido contra Bill Gates (y qué tiene que ver con el coronavirus)

Ticha, una usuaria de Twitter, escribió: “a Miguel Bosé le está pasando lo que a José José, es una lástima”, en relación a los problemas que tuvo el llamado Príncipe de la canción con el alcohol y que causaron que perdiera la voz.

En el programa que se transmite en México, Bosé aparece como “coach” (entrenador) al lado de otros cantantes como Edith Márquez, María José y Jesús Navarro, del grupo Reik. El objetivo de este show es encontrar el nuevo gran talento de México.

Acusado de hacer “playback”

Por tratarse de un programa musical, también se ha distinguido por incluir presentaciones en vivo de los artistas invitados. Bosé cantó en el escenario de este programa el tema “Nada particular”. Sin embargo, su presentación causó decepción entre los seguidores pues afirmaron que estaba haciendo “playback”.

Otro usuario expresó en redes: “‘Mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz que no haga ‘playback'”.

Otras polémicas

Los medios mexicanos informaron en febrero de este año que Bosé se encontraba mal de salud y que no podía mantenerse de pie, por lo que se mantenía en su domicilio.

Lea también: Qué tienen que ver la compra de jamones y la multa de 23 mil euros que Miguel Bosé tiene que pagar

Aunque la información nunca fue confirmada, es ahora la voz del cantante que causa la preocupación de muchos tras haberse presentado en el programa.

Bosé ha enfrentado de forma reciente la muerte de su madre por coronavirus, la de su sobrina Bimba Bosé, la separación de su pareja, Nacho Palau y una batalla legal por sus hijos.

En el pasado mes de abril, Bosé dio una entrevista televisada con el periodista español Jordi Évole que provocó indignación por compartir varios datos falsos sobre el coronavirus.