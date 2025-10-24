Memoria y tradición: actividades para el Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos en el cementerio de Antigua Guatemala

Entre el misticismo del cementerio San Lázaro, la memoria de quienes partieron a un plano celestial y las familias que, como cada año, llegan a honrar a sus seres queridos, el 1 y 2 de noviembre se celebrará una variedad de actividades que buscan recordar a quienes formaron parte de la historia de Antigua Guatemala.

Mientras los guatemaltecos visitan a sus familiares o amigos durante el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, en el cementerio general se conmemorará la santa eucaristía, además de conciertos de marchas fúnebres y de la Banda Departamental.

Como indica el lema del cementerio: “La vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos”, estas actividades serán presentadas como “un momento de respeto y recuerdo en nuestra querida Antigua Guatemala”, según indicó la Municipalidad.

Esta actividad tiene como propósito celebrar y honrar a los seres queridos de las familias antigüeñas, lo que mantiene viva una costumbre que conecta nuestra historia y cultura, destacaron las autoridades.

Fecha:

1 y 2 de noviembre

Horarios:

De 5 a 20 horas

Lugar:

Cementerio San Lázaro, calle de Recoletos 55, Antigua Guatemala

Entradas:

El evento será gratuito

Agenda del Día de Todos los Santos

Santa eucaristía

De 10 a 11 horas

De 10 a 11 horas Concierto de marchas fúnebres

De 11 a 13 horas

De 11 a 13 horas Concierto Banda Departamental

De 14 a 16 horas

Día de los Fieles Difuntos

Santa eucaristía

De 9 a 10 horas