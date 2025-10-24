Escenario
Memoria y tradición: actividades para el Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos en el cementerio de Antigua Guatemala
En memoria de quienes contribuyeron al desarrollo de Antigua Guatemala, la ciudad rendirá homenaje a sus difuntos con una serie de conciertos especiales y actividades religiosas.
Imagen ilustrativa de como las familias adornan las tumbas de sus seres queridos el día de Todos los Santos. (Foto Prensa Libre: EFE)
Entre el misticismo del cementerio San Lázaro, la memoria de quienes partieron a un plano celestial y las familias que, como cada año, llegan a honrar a sus seres queridos, el 1 y 2 de noviembre se celebrará una variedad de actividades que buscan recordar a quienes formaron parte de la historia de Antigua Guatemala.
Mientras los guatemaltecos visitan a sus familiares o amigos durante el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, en el cementerio general se conmemorará la santa eucaristía, además de conciertos de marchas fúnebres y de la Banda Departamental.
Como indica el lema del cementerio: “La vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos”, estas actividades serán presentadas como “un momento de respeto y recuerdo en nuestra querida Antigua Guatemala”, según indicó la Municipalidad.
Esta actividad tiene como propósito celebrar y honrar a los seres queridos de las familias antigüeñas, lo que mantiene viva una costumbre que conecta nuestra historia y cultura, destacaron las autoridades.
Fecha:
1 y 2 de noviembre
Horarios:
De 5 a 20 horas
Lugar:
Cementerio San Lázaro, calle de Recoletos 55, Antigua Guatemala
Entradas:
El evento será gratuito
Agenda del Día de Todos los Santos
- Santa eucaristía
De 10 a 11 horas
- Concierto de marchas fúnebres
De 11 a 13 horas
- Concierto Banda Departamental
De 14 a 16 horas
Día de los Fieles Difuntos
- Santa eucaristía
De 9 a 10 horas