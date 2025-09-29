Mes del Rosario en Guatemala 2025: fecha y horario de la tradicional procesión con imagen réplica de Nuestra Señora del Rosario

Durante el Mes del Rosario se realizan distintas actividades religiosas y culturales en Guatemala. Una de las más esperadas por la comunidad católica es la tradicional procesión con imagen réplica de Nuestra Señora del Rosario.

Este recorrido procesional se efectuará el domingo 5 de octubre del 2025, de 12 a 21 horas, según confirmó Fray Geovany Molina, párroco de la parroquia de Santo Domingo y rector de la basílica de Nuestra Señora del Rosario. El cortejo saldrá del templo y recorrerá calles y avenidas aledañas al recinto religioso.

Molina explicó que el propósito central de esta procesión está encaminado al encuentro espiritual con Dios y con su madre María: “Toda acción debe ser predicación”, comentó. En ese sentido, agregó que cada una de estas acciones lleva un mensaje.

El lema de este año es: “Donde está María, está la gloria de Dios”, por lo cual el párroco exhorta a la comunidad católica no solo a asistir a la actividad, sino también a rezar el rosario en familia antes de la procesión, durante la espera del cortejo y al regresar a casa.

¿Qué otras actividades se efectuarán el 5 de octubre por el Mes del Rosario?

Antes del recorrido procesional se realizará la Santa Misa Solemne, presidida por monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano. Esta se celebrará a partir de las 10 horas. Posteriormente, tendrá lugar el recorrido procesional, a las 12 horas.

Cabe agregar que esta procesión se llevará a cabo en vísperas del Día de la Virgen del Rosario, conmemoración que se celebra cada 7 de octubre en Guatemala.

Recorrido procesional del domingo 5 de octubre

De acuerdo con el comunicado oficial de las actividades del Mes del Rosario, este será el recorrido de la tradicional procesión con imagen réplica de Nuestra Señora del Rosario por distintos puntos de la zona 1 capitalina: