Mixco será sede de la vigilia católica “Sanando mi corazón” a beneficio del Hogar de Niños Shalom

Con el objetivo de apoyar con alimentos a los niños del hogar de niños Shalom, en Sumpango, Sacatepéquez, se organiza una vigilia especial para el sábado 27 de septiembre en la ciudad capital.

La noche incluirá prédica, alabanzas, santa eucaristía y hora santa, además de la participación de diferentes movimientos como el Ministerio PayaCristo, el grupo internacional Alto Mando y Andreé Ovalle, por Guatemala.

Así nació el hogar de niños Shalom

El hogar de niños Shalom nació por iniciativa del guatemalteco Édgar Fernando Vásquez Ortiz. En 1990, renunció a su trabajo para dedicarse a un proyecto social que evolucionó con el fin de apoyar a niños de escasos recursos, hijos de madres viudas y solteras que migraron a causa del conflicto armado que vivió Guatemala.

Con el tiempo, el proyecto creció gracias al apoyo de distintas iniciativas. Comenzaron a acercarse niños en situación de calle, quienes encontraron refugio, alimentación, un techo digno y acceso a estudios. En 1995, este esfuerzo se consolidó como el Hogar de Niños Shalom.

Actualmente, cuenta con un terreno en Sumpango, Sacatepéquez, donde se construyó el orfanato que alberga a más de 40 niños y adolescentes. También se fundó un colegio mixto que atiende a cerca de 300 estudiantes. Varios jóvenes se han graduado gracias a este proyecto y hoy son profesionales en Guatemala y Canadá.

Fecha

Sábado 27 de septiembre

Hora

18 horas

Lugar

Auditorio San Juan Pablo II, 9a. calle 1a. Avenida 9-50,

colonia El Rosario, zona 3 de Mixco

Precios y localidades :

Entrega de víveres no perecederos a beneficio del hogar de niños Shalom

Se tiene parqueo en el lugar y opciones aledañas privadas

