Miembro de Backstreet Boys demanda que policía no intervino para evitar que turistas entren a su playa

“A pesar de las numerosas solicitudes de BLB (propiedad de Littrell) y la tramitación de los formularios requeridos, el sheriff se ha negado a acudir a la propiedad en cuestión para hacer cumplir la ley y expulsar a los intrusos, acusarlos o tomar cualquier medida, negándose así a cumplir con su deber”, afirmó el vocalista en su demanda, recogida este lunes por el medio Fox News.

Según la demanda, tanto turistas como lugareños invaden la zona de playa que pertenece a la familia de Littrell, ubicada frente a su vivienda en el golfo de México, y se sientan con sus toallas mientras algunos intentan identificar al cantante a través de las ventanas.

Littrell aseguró que esto lo forzó a contratar seguridad privada y que llegó a poner mesas, sombrillas y un cartel en su terreno para delimitarlo visiblemente.

Pero dijo que los esfuerzos han sido “en vano, ya que numerosos intrusos se han propuesto intimidar y hostigar a la familia Littrell invadiendo regularmente, todos los días, la playa de BLB, en la propiedad en cuestión, en abierto desafío a la ley”.

