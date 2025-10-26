Muere a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

June Lockhart, conocida por "Lassie" y "Perdidos en el espacio", estuvo presente en las pantallas hasta 2014 y murió el jueves.

Lockhart, conocida por su papel en las series de televisión Lassie y Perdidos en el Espaci, murió en Los Ángeles (California) a la edad de cien años, informó este sábado su publicista. (Foto Prensa Libre: EFE/ Michael Nelson ARCHIVO)

La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por su papel en las series de televisión ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el Espacio’, murió en Los Ángeles (California) a la edad de cien años, informó este sábado su publicista.

Lockhart, que estuvo presente en las pantallas hasta 2014, murió el jueves pasado rodeada de su familia en su casa en Santa Mónica, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Ganadora de un premio Tony por su participación en ‘For Love or Money’, la actriz fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en ‘Lassie’, una de las series de televisión más longevas de la franja, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, Lockhart creció en una familia de artistas, su padre era actor y su madre cantante.

Inició su carrera en cine junto a sus padres en una versión para la pantalla grande de ‘Un cuento de Navidad’ (1938) y en ‘El hijo de Lassie’ (1945), un concepto que retomó extensamente durante la serie de televisión.

Lockhart también formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, y acompañó a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.

