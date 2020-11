Muere Alex Trebek, presentador de Jeopardy, ha sido referencia en películas y series, incluida Los Simpson

El presentador del programa estadounidense Jeopardy, Alex Trebek, murió el 8 de noviembre de 2020, después de una batalla contra el cáncer de páncreas en etapa 4 desde que anunció la noticia en marzo de 2019.

El presentador anunció en marzo de 2019 que había recibido el diagnóstico de su enfermedad. Tenía 80 años.

“Jeopardy se entristece de compartir que Alex Trebek falleció pacíficamente en su casa temprano esta mañana, rodeado de familiares y amigos. Gracias, Alex”, tuiteó la cuenta oficial del famoso programa Jeopardy .

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

