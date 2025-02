Muere Angy Morad, Miss Mundo Asia 2017 y actriz siria

La actriz y modelo Angy Morad nació en Damasco en 1992 e inició su carrera como actriz en 2008, tras graduarse del Instituto Superior de Arte Dramático.

Participó en las series de televisión Al Gharib y Baqaa Daw 13, Attar al-Sham Haremlik y Bassata. Recientemente actuó en Canon -Thief Market y Souq Al Haramia.

En 2017 ganó el título de Miss Asia Mundo y en 2020 hizo una pausa en su carrera profesional, pero luego volvió.

Complicaciones de salud

Medios libanes reportaron que Angy Morad sufría graves complicaciones pulmonares. Antes de ingresar al intensivo había tenido neumonía.

Su esposo hizo unas publicaciones en Facebook pidiendo que rezaran por ella.

Annie Orfali, mamá de Angy, relata que su hija no había querido tomar medicinas y también se lee en la traducción del mensaje de Facebook que no era un virus lo que tenía, aunque no indica otro padecimiento.

Morad estaba embarazada de su segundo hijo, quien también falleció, según la traducción de Facebook de la publicación de su madre el día de su muerte: 9 de febrero de 2025.