Muere el capitán de El crucero del amor, Gavin MacLeod

El sobrino de MacLeod, Mark See confirmó su muerte a la revista Variety, que comenta que su salud había empeorado en los últimos meses.

MacLeod nació en Mount Kisco, Nueva York Estados Unidos, el 28 de febrero de 1931 y su nombre era Allan George See. Se graduó de actuación en 1952 y trabajó como ascensorista mientras conseguía trabajo como actor.

Su carrera comenzó a finales de los años cincuenta en The Sword of Ali Baba y tuvo pequeñas apariciones en distintas películas.

Participó en La Marina de McHale. También trabajó en Los secretos de Jonathan Sperry, The Mary Tyler Moore Show y El Crucero del amor.

Esta última serie duró 10 años e incluso McLeod regresó para la película The Love Boat: A Valentin Vogage en 1990 y para el episodio Reunión de la serie reiniciada Love Boat: The Next Wave, en 1998.

Participo en 168 episodios de The Mary Tyler Moore Show y en 249 episodios de El crucero del amor, anota Variety.

Asner, que fue parte del elenco del Show de Moore le rindió homenaje y escribió en Twitter: “Mi corazón está roto. Gavin era mi hermano, mi compañero en el crimen (y la comida) y mi cómico conspirador. Te veré en un rato Gavin. Dile a la pandilla que los veré en un rato. ¡Betty! Ahora sólo somos tú y yo”.

My heart is broken. Gavin was my brother, my partner in crime (and food) and my comic conspirator. I will see you in a bit Gavin. Tell the gang I will see them in a bit. Betty! It’s just you and me now. pic.twitter.com/se4fwh7G1G

— Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) May 29, 2021