Mujer asegura ser la primogénita y “niña bonita” de Vicente Fernández y está dispuesta a probarlo

La mujer afirma que ha dicho desde el 2015 que ella es hija del cantante y dio entrevistas a los medios. Según ella, “Chente” Fernández tuvo una relación pasajera con su madre, producto del cual la concibieron y él siempre lo supo; sin embargo, el destino los habría alejado, aunque asegura que pudieron verse a los ojos una vez antes de que él dejara de existir, agrega la publicación.

“Desde que yo me acuerdo, que tengo uso de razón mi madre toda la vida me lo ha dicho. Todo el tiempo voy a seguir diciendo que es mi padre, si yo estuviera mintiendo los hijos de él o él hubieran salido a decirle a los medios que se iba a hacer una prueba de ADN para detener a esta calumniadora”, declaró en una entrevista al programa Chisme no like.

Apariciones públicas

Actualmente Aréchiga tiene 61 años de edad y asegura que su madre, Josefina, tuvo vínculo sentimental con Vicente Fernández. La mujer ha tenido algunas apariciones en programas televisivos del la presa rosa de México desde el 2015 en las cuales menciona que Chente tuvo la relación con su madre antes de ser famoso.

En octubre del 2021, cuando se anunció la hospitalización de Chente, Ana Lilia Aréchiga, le pidió a la familia Fernández que le dejara ver a su padre pero no lo logró. Luego, el 16 de diciembre Ana Lilia se mostró nuevamente, en el show Chisme no like, según una nota publicada en sdpnoticias.com

La “niña bonita”

En la nota publicada por El Heraldo de México la mujer asegura que “a mediados de los 60 su padre interpretó la canción Mi niña bonita” y afirma que ella es la inspiración del tema, pues en ese entonces él no tenía más hijos y se sabe que de sus hijos biológicos con su esposa Cuquita todos son varones.

“Él no tiene niña bonita, aquí la única soy yo”, dijo Aréchiga quien además afirma que pese a no haber crecido con él, Vicente Fernández no la rechazó, sino que fue su madre quien le negó la posibilidad de relacionarse con él.

¿Breve encuentro?

La mujer asegura tener pruebas de que buscó contacto con su padre cuando él aún vivía. Asegura que cuando Vicente Fernández se reunió con Hillary Clinton, cuando estaba la contienda electoral con Donald Trump en EE. UU. En esa época ocurrió algo curioso, según la mujer cuando Chente, su hijo Gerardo y su esposa, Cuquita, saludaban a Clinton, ella estaba cerca y le gritó: “Papá, yo soy tu hija” y afirma que él la miró conmovido y se quedó en “shock” por unos instantes, mientras la familia del cantante la vio con molestia, por lo que el encuentro se quedó en una simple mirada entre ambos.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de la familia Fernández ante las afirmaciones de esta mujer que afirma ser la primogénita de Vicente Fernández, así que será cuestión de tiempo saber la verdad.

VIDEO: En el programa Chisme en vivo, la mujer asegura ser hija del Charro de Huentitán y estar dispuesta a probarlo.