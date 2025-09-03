Musac: Niños rinden homenaje a la patria con música y arte

"Niños rinden homenaje a la patria" es un evento que tendrá la participación de los artistas Kelvin Josué Tojín Santos, en guitarra clásica y María José López Méndez, soprano, además del concierto de los alumnos de Marimba de la Casa de la Cultura de San Miguel Petapa.

Además se tendrá la inauguración de la exposición Niño de mi Guatemala, organizado por el Sindicato Nacional Toral de Artistas la Plástica (Sintap).

Musac cuenta con el programa permanete de exaltación a la marimba compo parte de la valoración de nunestro Instumento Nacional, Síbolo Patrio y Parimonio Cultural de las Américas.

Fecha

Sábado 6 de septiembre

Hora

De 10 a 12.30 horas

Lugar

Museo de la Universidad de San Carlos, 9a. Avenida 9-79, zona 1

Precios y localidades :

Admisión gratuita

