Música, resiliencia y un milagro: La increíble historia de Laura Malo, la artista colombiana que sobrevivió al ataque en el Festival Nova

Laura Malo está vinculada con la música desde pequeña. En la actualidad es compositora, productora y Dj colombiana que reside en Israel, pero un suceso le cambió la vida y, aunque continúa enfocada en su música, su carrera dio un giro por lo que actualmente muestra resiliencia y para varios expertos de la industria, es considerada un ejemplo a seguir.

“Con lo musical comencé desde que tenía 15 años. En ese momento empecé a componer canciones y a escribir las letras, pero siempre fue como un sueño lejano para mí”, dijo la artista colombiana, quien recientemente visitó Guatemala y compartió su historia durante una entrevista con Prensa Libre.

Convencida en alcanzar sus sueños y participar en conciertos y festivales, Laura Malo comenzó en el 2020 a especializarse en la producción musical y también como Dj, algo que le apasiona, que disfruta y que aprendió estudiando por YouTube.

La artista comentó que el gusto por la música es algo que heredó de su familia, debido a que su papá también es apasionado de este arte.

“Cuando agarré la guitarra por primera vez fue aventurarme y aprender sola, lo mismo pasó con la electrónica, pero hace como cinco años empecé a estudiar producción musical de una manera más profesional y ya con todo un programa de música. Un año después decidí también ser Dj porque, así como me gusta la composición musical, me gusta mucho la electrónica”, agregó.

Como todo artista, Laura sabía que su camino en la música contaría con varios obstáculos. Sin embargo, jamás imaginó que durante un evento al que asistió le marcaría la vida, tanto que lo cataloga como la peor experiencia por la que ha pasado.

Festival Supernova o Nova: De la alegría a la tragedia

Con la ilusión de compartir su pasión por la música y con la emoción que este arte involucra, Laura Malo se enfocó en analizar y conocer de cerca todos los factores que involucran la escena global. Fue entonces que en el 2023 asistió al Festival Tribe of Nova, mejor conocido como Supernova o Nova, el cual se realizó el desierto del Négev, Israel.

Fue el 7 de octubre de ese año que, acompañada de amigos y colegas, Laura Malo asistió como espectadora a ese festival con el objetivo de compartir con los entusiastas por la música y así, en un futuro, agregar más elementos en sus presentaciones e intentar conectar de forma más directa con el público.

Laura Malo es una compositora, productora y Dj colombiana que reside en Israel. (Foto Prensa Libre: Cortesía Nitsan Ginat)

Entre los ritmos electrónicos, el baile y diversión, multitudes disfrutaban de la escena musical. Sin embargo, la tragedia llegó. Un ataque que duró más de 15 horas, liderado por soldados, acabó con la vida de varias personas, mientras que otras fueron atacadas, lastimadas y golpeadas, algo que se convirtió en una masacre de la cual, Laura es sobreviviente.

“Siempre he querido que mi música trascienda fronteras, que llegue a muchas personas y que se escuche en grandes escenarios, pero algo me detenía y no me dejaba hacer eso. Me faltaba una cachetada en la vida, pero jamás imaginé que sería de esa manera. Lo que pasó ese 7 de octubre del 2023 ha sido la peor experiencia que he podido vivir”, dijo la artista.

“Todo era alegría en el Festival Nova, estaba rodeada de amigos y de repente empezaron los ataques con misiles. Entonces, con un amigo decidimos huir y viajamos en el auto. Según nosotros, escaparíamos y llegaríamos a casa, pero en el camino nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Sin embargo, encontramos un búnker donde nos metimos para refugiarnos de los misiles”, agregó.

El escape, la incertidumbre y una ciudad atacada

De acuerdo con Laura Malo, se refugió en un búnker con amigos y otras personas que intentaron escapar de un ataque que atetó contra la vida de multitudes.

“Ya en el búnker pasaron pocos minutos y escuchamos varios disparos muy cerca. Fue entonces que nos dimos cuenta de que los terroristas estaban muy cerca de nosotros. En ese momento no entendía qué estaba pasando, por qué razón y cómo terminaría. Sin embargo, decidimos volver al auto y empezamos a manejar. Nos dirigimos hacia un pueblo que se llama Nir Oz, que fue uno en donde más personas secuestraron y masacraron”, dijo Laura.

“Con toda la incertidumbre, solo queríamos llegar a un sitio seguro y pensamos que se terminaría pronto nuestra angustia, pero cuando pensamos que nos estábamos alejando, nos topamos con terroristas que comenzaron a dispararnos. En el carro en el que viajábamos había muchas personas muertas ya, todo estaba lleno de balas”, relató la artista.

“Mi amigo, quien conducía, vio un camino a la izquierda y giró, pero una bala rozó su cabeza y solo aceleró hasta que chocamos en una cerca. En ese momento rompimos las ventanas del carro porque las puertas se atoraron y al salir del vehículo empezamos a correr por nuestras vidas sin saber a qué dirección”, añadió.

Laura Malo interpreta "Sobreviví", una canción con la que abraza el dolor de una tragedia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Nitsan Ginat)

16 horas de angustia y la despedida con su familia

De acuerdo con Laura Malo, desconocía en qué terminaría esa situación y no encontraba salida, pero su voluntad y fortaleza le ayudaron a no darse por vencida.

“No sé cuánto corrimos y caminamos, pero llegamos a un invernadero abandonado en donde nos refugiamos durante 16 horas. En instantes ese lugar se rodeó de terroristas, así que solamente rezábamos que no fueran a entrar”, agregó.

“Escuchábamos disparos constantemente, los misiles caían por todos lados y no teníamos dónde refugiarnos por completo. Por instantes pensé que en cualquier momento me tocaba porque no sabía cuando llegaría el momento que moriría, no creí que saldría de esa situación”, comentó Laura Malo.

Para la artista era algo irreal debido a que instantes antes estaba rodeada de personas que bailaban, sonreían y disfrutaban la música. Sin embargo, tal y como lo describe, en un parpadeo, estaba rodeada de balas, misiles y persecución.

“Ya en ese momento, lo primero que hice fue llamar a mis padres para despedirme. No sabía cuánto tiempo podría seguir con vida, así que me comuniqué con ellos y les dije que, si no regresaba a casa, que recordaran que los amaba”, relató.

“Mis padres son personas de fe, al igual que yo, pero en ese momento fue fundamental hablarles. Mi papá entendió la situación y me dijo unas palabras que me dieron toda la fuerza para estar ahí esas horas. Me dijo que no tuviera miedo a lo que me fuera a pasar, que yo estaba en las manos de Dios y que confiara en él porque él sabía lo que iba a pasar con mi vida”, agregó.

El rescate tras el llanto en silencio y horas sin alimento

Para Laura Malo, esa situación le cambió su visión de vida y, aunque sigue enfocada en proyectar el arte a través de su música, tiene la claridad en sus enfoques que están basados en la empatía, la resiliencia y el amor.

“Luego de 16 horas de terror y de no saber qué va a pasar, hoy puedo contar lo que viví a manera de resumen, pero pasamos por muchas cosas. Durante el último sitio en el que intentamos refugiarnos, lloré en silencio. Además, no podía hablar porque cualquier ruido nos podía delatar. Todas esas horas estuvimos ahí sin agua y sin comida. Afortunadamente alcanzamos a enviar la ubicación, antes de que el celular dejara de funcionar”, dijo Laura.

“El tiempo se hizo eterno, fueron horas muy largas, muy difíciles, pero por fortuna fuimos rescatados por una unidad del ejército que llegó gracias a un chico que vio nuestra ubicación y que decidió junto a su padre, llegar hasta el lugar donde estuvimos refugiados”, añadió.

A pesar de que fue rescatada, Laura Malo vivió más momentos duros, debido a que el retorno a casa fue prolongando y fue testigo de más crueldad.

“Cuando nos rescatan y regresamos a un sitio seguro, nos enteramos de que mataron a varios de nuestros amigos, que otros permanecían desaparecidos, secuestrados… De repente regresas a la realidad y te das cuenta de que es una situación para volverse loco. En la carretera vimos muchos cuerpos, algo que jamás pensé vivir o sentir”, dijo.

El renacimiento y las nuevas complicaciones

A casi 20 meses de esa tragedia que marcó la vida de Laura Malo, la artista agradece la oportunidad de poder compartir su testimonio y de ser una de las sobrevivientes de ese acto en donde varias personas murieron.

La artista aseguró que, como muestra de agradecimiento y en memoria de los que partieron, seguirá luchando por llevar su música a varias latitudes y cumplir sus sueños.

“Recuerdo que, cuando nos rescataron nos dieron un teléfono para comunicarnos y lo primero que hice fue llamar a mi familia. Mi papá respondió y al escucharlo le dije: ‘Me rescataron, voy para casa’. En ese momento lo escuché llorar de alegría y fue hasta ese instante que comencé a llorar fuerte y a soltar todo lo que viví… Imagina ahora, estamos a más de un año y medio después de eso y, aunque la vida es como un sube y baja, no puede desmayar”, dijo.

A partir de ese suceso, la vida para Laura Malo no ha sido fácil debido a que el recuerdo de esa tragedia, el dolor, el llanto y la tristeza, vuelven a protagonizar instantes complicados.

“Me ha costado mucho levantarme y asimilar lo que sucedió. Ha llevado tiempo y he pasado por varios procesos. Anteriormente me despertaba por las noches o madrugadas con ataques de pánico, lloraba y pensaba que llegaban por mí. Mis sueños eran tan reales y creía que aún estaba en ese invernadero… Tuve pesadillas, caí en depresión, dejé de conducir automóvil porque escuchaba cualquier sonido fuerte y lo asociaba a las balas y misiles… Tuve que ir a terapias y comencé a contar por lo que atravesé… Poco a poco he ido aferrándome a la fe de Dios”, indicó Laura Malo.

Laura Malo desea alcanzar sus sueños y participar en conciertos y festivales masivos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Nitsan Ginat)

Su nueva visión en la música

De acuerdo con Laura Malo, su pasión por la música sigue vigente, pero ahora con otro enfoque.

La artista contó que pensó en abandonar su sueño, porque lo que vivió es algo que la marcó con mucho dolor. Sin embargo, cuenta con otra visión y asegura que es un renacer ya que define como un regalo que siga viva, que pueda respirar, cantar y ser la voz de una sobreviviente con la que pueda marcar la diferencia con su arte.

“Cuando vi de cerca la muerte me sentí derrotada y cómo mis sueños de desmoronaban. Siempre imaginé estar en tarimas, tocando en fiestas grandes, viajando por distintas ciudades y dije: ‘no hice y no logré nada de lo que quise y moriré’”, comentó.

“Cuando salí de eso mi memoria recapituló todo y nuevamente surgieron dudas como ‘¿Dónde están tus sueños? O ¿Vale la pena la música?’. Claro, no ha sido fácil, incluso, un mes después de esa tragedia comencé a escribir la canción Sobrevivir, pero paré, no pude terminarla, caí en depresión y no toqué la música durante varios meses”, agregó Laura Malo.

Ya con más calma, la artista se convenció de seguir en este camino y aprendizaje musical, retomó su carrera y concluyó la canción que en la actualidad es considerada por expertos, como un mensaje resiliente y con esperanza.

“Ha sido una lucha de emociones, pero recordé que estoy acá con vida, algo que muchas personas no lograron, así que, por ellos, por mí y por todo, no puedo ser malagradecida con Dios y con la vida de quedarme en una cama y tirar todo, cuando lo que recibí fue un valioso regalo”, agregó.

Sobreviví, el tema con el que abraza el dolor de una tragedia

Desde diciembre del 2024, Laura Malo difundió Sobreviví, una canción que expone sus vivencias y una producción con la que busca conectar con personas dispuestas a no rendirse y agradecer por el aquí y el ahora.

“En algún momento descubrí que tenía como ese don llegar a las personas y ayudarlas por medio de mi música. Además, cuando decido dejarme de verme a mí misma como víctima empiezo a crecer. Entonces, Sobreviví se convirtió en mi primera canción oficial. Sin embargo, tengo muchas más por publicar ya que recién comienzo de nuevo esta carrera, pero ahora con fuerza y decidida a no rendirme”, confesó.

De acuerdo con Laura Malo, la canción comenzó con un piano que tocó en la casa de una de sus tías. Sin embargo, la culminó en su casa, en un estudio pequeño que tiene en su habitación, un lugar que ha sido testigo durante días y noches de dolor, pero un lugar que le dio la fortaleza para escribir la letra y definir la melodía.

“Las lágrimas, incluso, caían en el papel mientras escribía la canción, pero empecé a producir musicalmente. Mi papá me ayudó con los pianos, porque él toca mejor que yo”, añadió.

La producción de Sobreviví estuvo a cargo de Laura Malo a excepción de las voces, mezcla y masterización, debido a que contó con el apoyo de un profesional.

“En la actualidad sigo con la producción de más temas y, aunque viva en Israel, las canciones las interpreto en español y amaría que el público latino conecte con mi estilo. Sin embargo, no importa en dónde estés, o quién te escuche, porque lo valioso es que lo hagan de corazón y que conecte con ellos, ya que lo que ofrezco es sincero”, concluyó.

Sobreviví cuenta con varios ritmos, entre ellos el rap, algo necesario para que Laura Malo pudiera incluir mucho texto en un tiempo estipulado. Sin embargo, la artista desea que, independientemente del estilo, el mensaje conecte y que su historia pueda motivar a alguien más y se convierta como en salvavidas.