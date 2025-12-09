Nacimiento con luz y sonido: fechas y horarios de la experiencia en la sede de los Heraldos del Evangelio

Un nacimiento interactivo elaborado por los Heraldos del Evangelio, con más de 100 piezas distintas, puede apreciarse en la 15 avenida 17-29, zona 10. Aunque cada año narra la historia del nacimiento de Jesús, la presentación cambia en cada temporada.

Este pesebre animado incluye luz, narración, sonido y movimiento, y relata durante 15 minutos el milagro del nacimiento de Jesús. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 15.00 a 19.00 horas, desde el martes 16 de diciembre hasta el domingo 11 de enero. La entrada es libre.

Los Heraldos del Evangelio son una Asociación Internacional de Derecho Pontificio, la primera aprobada en el Tercer Milenio por su Santidad San Juan Pablo II. En Guatemala tienen presencia desde 1998.

En el mismo lugar, la organización también realiza una colecta de juguetes destinada a los niños de La Limonada, zona 5 de la capital.

Fecha:

Desde el martes 16 de diciembre 2025 hasta el 11 de enero de 2026

Hora:

De 15 a 19 horas

Lugar:

Heraldos del Evangelio, 15 av. 17-29, zona 10

Entrada:

Actividad gratuita

